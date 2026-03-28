ソニーが半導体不足の影響でSDカードとCFexpressカードの注文受付を一時停止
2026年3月27日、ソニーが世界的な半導体不足の影響により、需要に対する供給を行えない状況が当面続くことが想定されるため、CFexpressメモリーカードおよびSDメモリーカードの注文受付を一時停止すると発表しました。
お知らせ | 記録メディア | ソニー
https://www.sony.jp/rec-media/info2/20260327.html
Sony Shuts Down Nearly Its Entire Memory Card Business Due to SSD Shortage | PetaPixel
https://petapixel.com/2026/03/27/sony-shuts-down-nearly-its-entire-memory-card-business-due-to-ssd-shortage/
Sony temporarily suspends memory card sales due to shortages | The Verge
https://www.theverge.com/tech/902828/sony-sd-cfexpress-memory-card-shortage
2026年3月27日から、ソニーは特約店からの注文受付およびソニーストアでの一般顧客からのCFexpressメモリーカードおよびSDメモリーカードの注文受付を一時停止すると発表しました。注文受付が一時停止する製品は以下の通り。
◆CFexpress Type A メモリーカード
・CEA-G1920T
・CEA-G960T
・CEA-G480T
・CEA-G240T
◆CFexpress Type B メモリーカード
・CEB-G480T
・CEB-G240T
◆SDXC/SDHCメモリーカード
・SF-G256T
・SF-G128T
・SF-G64T
・SF-M512T
・SF-M256T
・SF-M128T
・SF-E256
・SF-E128A
・SF-E64A
これに対してテクノロジーメディア・PetaPixelは、「CFexpress Type B メモリーカードの一部モデルと低価格帯のSDカードは引き続き生産されており、在庫がなくなるまでは店頭で購入できる可能性がある」と指摘。
海外メディアのThe Vergeによると、ソニーは今回の決定について「ソリッドステートメモリの継続的な供給不足と、その他の要因によるもの」と説明しているそうです。このその他の要因は、イランでの戦争に起因するヘリウム不足が含まれる可能性があり、これはすでに半導体メーカーに影響を及ぼし始めています。
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in ハードウェア, Posted by logu_ii
You can read the machine translated English article Sony has temporarily suspended accepting….