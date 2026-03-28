2026年03月28日 10時11分 ハードウェア

ソニーが半導体不足の影響でSDカードとCFexpressカードの注文受付を一時停止



2026年3月27日、ソニーが世界的な半導体不足の影響により、需要に対する供給を行えない状況が当面続くことが想定されるため、CFexpressメモリーカードおよびSDメモリーカードの注文受付を一時停止すると発表しました。



お知らせ | 記録メディア | ソニー

https://www.sony.jp/rec-media/info2/20260327.html





Sony Shuts Down Nearly Its Entire Memory Card Business Due to SSD Shortage | PetaPixel

https://petapixel.com/2026/03/27/sony-shuts-down-nearly-its-entire-memory-card-business-due-to-ssd-shortage/



Sony temporarily suspends memory card sales due to shortages | The Verge

https://www.theverge.com/tech/902828/sony-sd-cfexpress-memory-card-shortage



2026年3月27日から、ソニーは特約店からの注文受付およびソニーストアでの一般顧客からのCFexpressメモリーカードおよびSDメモリーカードの注文受付を一時停止すると発表しました。注文受付が一時停止する製品は以下の通り。



◆CFexpress Type A メモリーカード

・CEA-G1920T

・CEA-G960T

・CEA-G480T

・CEA-G240T





◆CFexpress Type B メモリーカード

・CEB-G480T

・CEB-G240T





◆SDXC/SDHCメモリーカード

・SF-G256T

・SF-G128T

・SF-G64T

・SF-M512T

・SF-M256T

・SF-M128T

・SF-E256

・SF-E128A

・SF-E64A





これに対してテクノロジーメディア・PetaPixelは、「CFexpress Type B メモリーカードの一部モデルと低価格帯のSDカードは引き続き生産されており、在庫がなくなるまでは店頭で購入できる可能性がある」と指摘。



海外メディアのThe Vergeによると、ソニーは今回の決定について「ソリッドステートメモリの継続的な供給不足と、その他の要因によるもの」と説明しているそうです。このその他の要因は、イランでの戦争に起因するヘリウム不足が含まれる可能性があり、これはすでに半導体メーカーに影響を及ぼし始めています。



イランによる攻撃でカタールでのヘリウム生産が停止し世界中の半導体生産に影響が及ぶ可能性が指摘される - GIGAZINE

