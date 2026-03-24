OpenAIが核融合スタートアップ・Helionからの電力購入について協議、サム・アルトマンはHelionの取締役を辞任
膨大な電力を必要とするOpenAIが、核融合スタートアップ・Helionからの電力購入を協議していることがわかりました。
OpenAI explores fusion energy in Helion power deal
https://www.axios.com/2026/03/23/openai-fusion-altman-helion
I have loved being on the Helion board; I continue to be extremely excited about a future with abundant energy and Helion in particular.— Sam Altman (@sama) March 23, 2026
As Helion and OpenAI start to explore working together at significant scale, it is difficult for me to be on both boards. (I will have a… https://t.co/hbc82a8mPG
ニュースサイト・Axiosによると、OpenAIはHelionから生産量の保証部分として当初は12.5％を確保する可能性があるとのこと。この数字を2030年までに5GW、2035年までに50GWに拡大することについては協議が行われています。すでにHelionが発表しているMicrosoftへのエネルギー供給量は50MWで、5GWはその100倍、50GWだと1000倍に相当します。
OpenAIは2025年から4年間で5000億ドル(約73兆6000億円)を当時して大規模データセンターを建設しAIの開発・運用を活発化させる「Stargate」プロジェクトを推進しており、Helionから確保した電力をStargateの需要の助けとする見込みです。
OpenAIとソフトバンクが70兆円超の投資でAIデータセンターを設立する「Stargate」プロジェクトを発表 - GIGAZINE
Helionは2013年創業の核融合スタートアップで、アルトマン氏は株式を相当数保有する取締役でもあったのですが、OpenAIがHelionと協業する可能性が出たことで「二重の役割を果たすことはできない」として、Helionの取締役を辞任したとのこと。
Helionの創業メンバーでCEOのデヴィッド・カートリー氏は、アルトマン氏の取締役辞任をふまえて「この決定により、HelionとOpenAIはゼロカーボンで安全な電力を世界にもたらすための、将来にわたるパートナーシップを模索することができ、Helionにはその準備ができています」とコメント。また、アルトマン氏のこれまでの働きに感謝した上で「新しい立場で皆さんと協力できることを楽しみにしています」と述べました。
Sam Altman is stepping down from Helion’s Board of Directors.— David Kirtley (@Dkirtley) March 23, 2026
This decision enables Helion and OpenAI to explore future partnerships to bring zero-carbon, safe electricity to the world, which Helion is perfectly poised to deliver.
Sam has played an integral role in Helion’s…
Helionの広報担当者は「MicrosoftおよびNucorとの発表済みの契約以外で、新たな顧客の発表は行っていません」と述べ、OpenAIとの契約について言及しませんでした。
なお、HelionとOpenAIは「Stargate」と連携する形で、2028年に初の商用核融合プラントの展開を予定しています。
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