2026年03月23日 15時00分 レビュー

ホルムズ海峡で機雷の除去ができるマインスイーパー「Hormuz Minesweeper」



イラン南部のホルムズ海峡を中心に、ペルシア湾からオマーン湾にかけて存在する機雷を除去するマインスイーパー「Hormuz Minesweeper」が登場しました。



Trump | We're Going To Win So Much

https://hormuz.pythonic.ninja/





Hormuz Minesweeperの見た目は以下の通り。上部にはイラン、下部にはアラブ首長国連邦やオマーンがあり、その間にあるペルシア湾、ホルムズ海峡、オマーン湾がマスで隠されています。





左クリックでマスを開き、右クリックで機雷があると思われる場所に旗を立てることが可能。また、数字マスの周囲に数字の数だけ旗が立てられていて、その位置が正しい場合、数字マスをクリックすると数字マスの周囲の機雷が存在しないマスが自動で開放されます。なお、地雷ではなく機雷除去が目的なので、クリックできるマスはすべて海上に存在します。





左の数字が「残りの機雷の数」で、右の数字が「残りのクリック可能なマス目の数」です。以下の場合は残りの機雷が51個で、クリック可能なマス目の数は279個となります。





機雷の位置に旗を立てながら順調にプレイを進めていったものの、凡ミスでゲームオーバーに。ゲームオーバーになると、アメリカのドナルド・トランプ大統領が「アメリカは勝ちすぎている」と語る演説動画が再生されます。





再生される動画が以下です。



‘We’re winning too much’: President Trump - YouTube





次は機雷が爆発しないままゲームクリアまで完了したものの、最後は「どちらのマス目にも機雷が存在する可能性があるものの、追加のヒントを入手することはできない」という運任せな状況に陥りました。なお、ゲームクリア時に再生されるのもトランプ大統領の同じ演説動画でした。





Hormuz Minesweeperはオープンソースで開発されており、GitHub上でソースコードも公開されていました。



GitHub - PythonicNinja/hormuz-minesweeper: Hormuz Minesweeper is a classic Minesweeper clone played on a nautical chart of the Strait of Hormuz. Clear safe shipping lanes, flag naval mines hidden in the water, and use advanced “chording” moves to survive one of the world’s most strategic sea passages. · GitHub

https://github.com/PythonicNinja/hormuz-minesweeper





なお、ホルムズ海峡周辺の海域をフィールドにしたマインスイーパーが他にも存在しています。



Sweep the Strait

https://sweepthestrait.com/

