2026年03月22日 08時00分 サイエンス

ドライブスルーAIで注文するとジャンキーな食べ物を選んでしまいがちになるという研究結果



昨今、ドライブスルーに音声AIを導入するファストフード店が増えています。新たな研究で、AIとやりとりする顧客は、より高カロリーな食品を注文しやすくなることが判明しました。



From human to AI: Understanding the impact of voice AI on consumers’ food choices - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431925004657



Fries with that? Ordering from AI linked to selecting more indulgent foods | Penn State University

https://www.psu.edu/news/health-and-human-development/story/fries-ordering-ai-linked-selecting-more-indulgent-foods



ペンシルベニア州立大学の研究者らは、AIが消費者の行動に及ぼす影響について調査するため、ドライブスルーで食品を注文するシーンを想定した実験を行いました。



研究者らは117人の参加者を集め、音声AIまたは人間とのやり取りにランダムに割り当てました。その後、ドライブスルーで注文する様子を模した1分間の動画を視聴させ、チーズバーガーとフライドポテトのセットという高カロリーなメニューか、グリルステーキサラダとフルーツという健康的なメニューかのどちらかを選択させました。その結果、音声AIとやり取りした参加者は、高カロリーなメニューを選択する傾向が有意に高いことが分かりました。





次に研究者らは、なぜ音声AIが高カロリー食品の選択を増やすのかを探るため、さらに123人の参加者を募集し、同様の手順で精神的な疲労を測定する第2の実験を行いました。



研究者によれば、AIと対話する人間はAIに対して指示を明確に伝え、正しく理解されているか確認する必要があるため、人間を相手にする場合と比べて精神的な疲労を感じる場合があることが分かったそうです。



研究者らは「人は精神的に疲れていると慎重に考えることが難しくなり、その場で気分が良くなる選択をしがちになります。疲れた一日の後には、健康的な食事よりもアイスクリームやスナック、ファストフードを欲しがることが多いのです。健康的な選択にはより多くの精神的努力と自己制御が必要ですが、高カロリーな食品はすぐに安心感や満足感をもたらします。そのため、認知的エネルギーが低いときには、熟慮を要する健康志向の食品よりもジャンキーな食品が選ばれやすくなります」と述べました。





最後に、研究者らは音声AIによる影響をどのように軽減できるかを検証するため、164人の新たな参加者を対象に実験を行いました。参加者は視覚的に認識できる「アバター」付きのAIか、アバターなしのAIによるドライブスルー注文の動画を視聴した後、同様に高カロリーまたは健康的なメニューを選択しました。



その結果、アバター付きのAIを割り当てられた参加者は健康的なメニューを選択する可能性が高まったそうです。





研究者らは「親しみやすいアバターを追加するといった小さな設計変更によって、精神的疲労が軽減され、よりバランスの取れた意思決定につながる可能性を示しています。贅沢志向の食品を主力とするブランドは、音声AIによる注文が高カロリー商品の需要を高める可能性があることは認識しておくべきです。一方で、健康的な選択を促進したい企業はAI注文システムの導入に慎重であるべきです」と指摘。



さらに、「これらの発見は食品サービスの分野にとどまりません。AIが日常的な意思決定の場面で広く使われるようになる中で、AIがユーザーに気づかれないまま人間の行動をさりげなく導く可能性があることを示しています。こうした影響を理解することで、企業や設計者、政策立案者は、効率的であるだけでなく、責任ある透明性の高い、そして消費者の福祉と整合するAIシステムを構築できるようになります」と付け加えました。

