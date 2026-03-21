2026年03月21日 08時00分 サイエンス

認知症の男性が「特定の戦闘機のエンジン音」に激しく興奮するようになった事例

by Alan Wilson



認知症という言葉からは記憶障害が連想されがちですが、実際には症状は多様で、必ずしも記憶障害が中心とは限りません。ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの脳行動学者であるルーシー・コア氏が、特定の飛行機のエンジン音に突然強く魅了されるようになった68歳男性の症例を通じて、認知症、とくに前頭側頭型認知症の一部で音の感じ方や好みそのものが変化しうることを説明しています。



The man who fell in love with the sound of Spitfires – here’s what this unusual symptom can teach us about dementia

https://theconversation.com/the-man-who-fell-in-love-with-the-sound-of-spitfires-heres-what-this-unusual-symptom-can-teach-us-about-dementia-275107



認知症は、日常生活に支障が出るほどの認知機能の低下をまとめて指す総称です。代表的なものとしてはアルツハイマー病があり、記憶障害などを特徴としますが、ほかにもさまざまな型があります。





そのひとつが前頭側頭型認知症で、比較的若い年齢で発症しやすいとされています。



脳の前頭葉や側頭葉は性格や行動、問題解決、計画、言語、そして音の処理や理解など、幅広い機能に関わっています。前頭側頭型認知症には一般に行動や人格の変化が目立つ「行動型」、発話に障害が出る「非流暢型」、言葉や知識の理解に問題が出る「意味型」の3つの主要な型があるとされますが、コア氏はこれに加えて第4の型がある可能性を示唆しています。





その症例として紹介されているのが、「CP」という仮名で呼ばれる68歳の男性です。CPは認知症と診断される約2年前から、イギリスのレシプロ単座戦闘機「スピットファイア」のエンジン音に異様なほど強い喜びを示すようになりました。



CPの自宅近くには飛行場があり、退役した航空機が上空を飛ぶことがありました。CPはスピットファイアのエンジン音が聞こえると手を止めて外へ飛び出し、飛行機に手を振りながら喜びのあまり涙を流したといいます。この反応は発症前には見られなかったものでした。





CPが反応するのはあくまでスピットファイアの音に限られており、ほかの飛行機の音では同じようには反応せず、航空機や乗り物全般に興味を持つようになったわけでもありませんでした。一方で、鳥のさえずりや甲高い声の人にはいら立ちを覚えるようになり、音楽のこだわりも変わるなど、音に対する選り好みも強くなったとのこと。



さらに、CPには音への執着が現れる数年前から性格や行動の変化も出ていたとのこと。気分にむらが出て短気になり、他人に対して冷淡で無関心になっていき、衝動の抑制や社会的に適切な振る舞いの感覚も弱まっていったそうです。一方で、電話越しに相手の声を聞いて誰かを判断することには問題がありませんでした。また、過去の出来事を思い出す力や言語機能にも目立った障害がみられなかったとされています。



症状が出始めてから約5年後、CPは「行動型前頭側頭型認知症」と診断されました。しかしコア氏は、CPがより新しい第4の型、いわゆる「右側頭葉型」に当てはまる可能性が高いと考えています。



右側頭葉型の認知症は、脳の右側頭葉に強い萎縮が起こることからその名で呼ばれます。右側頭葉は概念の理解や社会的手がかりのような非言語情報から意味をくみ取ることに大きく関わる領域で、CPの脳画像でもこの部分が大きく失われていたとのこと。



右側頭葉型は行動型と意味型の両方にまたがるような症状を示すと考えられていますが、研究者の間では、これをどう定義すべきかについてなお議論が続いているそうです。





コア氏は、CPの脳における音の処理が認知症の影響で大きく変わってしまった可能性を指摘しています。難聴と認知症の関連は以前からよく知られていますが、その関係がどのようなものかはまだ十分にはわかっていません。



一般には、難聴が認知症を引き起こすかのように語られることがありますが、逆に認知症が聴覚の変化をもたらしている可能性もあるとのこと。過去の研究でも、認知症には雑音の中から聞きたい音を聞き分けるような「聴覚情景分析」の障害がよく見られるという報告もあるそうです。



CPとそのパートナーと実際に会って話したというコア氏は「CPのエピソードは認知症の症状の多様性を認識することの重要性を如実に示しています。認知症の早期診断と個々のニーズに合わせた介入が求められるようになるでしょう」と語りました。

