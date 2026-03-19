25gもタンパク質が摂取できるのに味わいすっきりな「オイコス PROプロテインドリンク 高吸収タンパク質25g」(リッチバニラ風味)試飲レビュー
ヨーグルトなどの乳製品を販売するダノンジャパンから、飲み物で手軽にタンパク質を摂取できる「オイコス PROプロテインドリンク 高吸収タンパク質25g」が登場しています。第1弾のフレーバーは「リッチバニラ風味」とのことで、タンパク質たっぷりのドリンクがどんな味になっているのか、実際に飲んで確かめてみました。
オイコス史上最強の「PROシリーズ」を新発売！高吸収タンパク質25g・9種の必須アミノ酸・ビタミン3種を備えた高機能プロテインドリンクが誕生 | ニュース | ダノンジャパン ｜ ダノンのヨーグルトサイト ｜ DANONE JAPAN
https://www.danone.co.jp/news/20260224-2/
「オイコス PROプロテインドリンク 高吸収タンパク質25g」(リッチバニラ風味)のパッケージはこんな感じ。
内容量は240mlで従来の「オイコス プロテインドリンク」と変わりませんが、タンパク質含有量は従来の18gから25gへと大幅にアップしています。
原材料は乳たんぱく・乳製品・香料・リン酸塩・甘味料など。砂糖は不使用です。
1本あたりのカロリーは138kcal。
通常はこのように、付属のストローを挿して飲みます。
今回は液体の色や粘度を見てみたかったので、中身の一部をグラスに注いでみました。液体は乳白色で、牛乳程度の粘度があります。
実際に飲んでみると、バニラの華やかな風味がありつつも甘さは控えめで、粉っぽさはなく、想像以上にすっきりとした味わい。やや粘度があって口に残るものの、甘ったるさがないのでくどくありません。
「オイコス PROプロテインドリンク 高吸収タンパク質25g」は2026年3月2日(月)から全国のコンビニエンスストアで、3月30日(月)からは全国のスーパーマーケットで入手可能。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも購入可能で、価格は24本セットで7780円(1本あたり約324円)となっていました。
Amazon.co.jp: ダノンジャパン オイコス PRO プロテインドリンク 高吸収タンパク質25g リッチバニラ風味 240ml×24本 : ドラッグストア
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in 試食, Posted by log1h_ik
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