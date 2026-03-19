2026年03月19日 11時01分 ネットサービス

FacebookがYouTuber・TikToker・インスタグラマーに最大150万円弱を支払うキャンペーンを開始



Facebookを運営するMetaが、競合のプラットフォームで活躍するクリエイターをFacebookに引き込むためのプログラム「Creator Fast Track」を開始しました。



Creator Fast Track: A New Way to Quickly Grow Your Audience and Earn Money on Facebook

https://about.fb.com/news/2026/03/creator-fast-track-grow-your-audience-earn-money-on-facebook/



成長を加速させましょう。投稿するだけで、確実に報酬を得られます。

https://creators.facebook.com/creator-fast-track



Creator Fast Trackに参加したクリエイターは、プログラムの利用規約に従ってFacebookでリール動画を毎月15本投稿するだけで確実に報酬を得ることができます。





報酬はInstagram、TikTok、YouTubeのフォロワー数に基づいて決まり、フォロワー数2万～9万9999人の場合は月額100ドル(約1万6000円)～450ドル(約7万2000円)、フォロワー数10万～99万9999人の場合は月額1000ドル(約16万円)、フォロワー数100万人以上の場合は月額3000ドル(約48万円)となります。報酬は3カ月間、毎月受け取れます。



加えて、投稿されたリール動画のリーチ拡大が行われるため、フォロワーの獲得が期待できます。またFacebookの収益化プログラム「Facebook Content Monetization」への即時アクセスも提供されるため、さらなる収益化が可能となり、プログラム終了後も対象コンテンツから収益を獲得し続けることができます。





Metaはこのプログラムの公表にあたり「他プラットフォームでフォロワーを築いてきたクリエイターから、Facebookで新たにスタートすることがいかに大変かという声を受け、本プログラムを導入し、立ち上げを簡単かつ迅速に進められるようにしました」と伝えました。



Metaによると、Facebookにおけるクリエイターへの支払額は年々増加していて、2025年には過去最高となる約30億ドル(約4800億円)の支払いが行われたとのこと。この額は前年から35％増加しました。





Metaは動画だけでなく写真・テキスト投稿などあらゆるフォーマットで収益化が可能なことをアピールし、「多様なコンテンツ形式で収益化できることにより、大規模な制作リソースを持たないクリエイターでも、創作活動をフルタイムの仕事や有意義な副業へと発展させる機会が広がっています」と述べました。



なお、Creator Fast Trackには申し込み時に要件を満たすSNSアカウントの提示が必要で、フォロワー数は合算ではなく各SNS単独の数値を用いるようです。また、アメリカまたはカナダに居住しているユーザーが対象となっています。

