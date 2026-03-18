2026年03月18日 12時55分 スマホ

Samsungが三つ折りスマホ「Galaxy Z TriFold」の販売を終了へ、発売からわずか3カ月



Samsungが積極的に展開している折りたたみスマホの最先端形態として、2025年12月に三つ折りの「Galaxy Z TriFold」が登場しましたが、早くもSamsungが在庫限りで展開を終えようとしていることがわかりました。



Samsung to Stop Selling $2,899 Galaxy Z TriFold Smartphone After Three Months - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-17/samsung-to-stop-selling-2-899-trifold-phone-after-three-months



Samsung to Discontinue Galaxy Z TriFold After Just Three Months - MacRumors

https://www.macrumors.com/2026/03/17/samsung-to-discontinue-galaxy-z-trifold/



Samsungは折りたたみ式スマートフォンに積極的に取り組んでおり、横折りの「Fold」と縦折りの「Flip」という2種類の端末を展開しています。



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「Galaxy Z TriFold」はそのどちらでもない、初の「三つ折り」端末として2025年12月12日に韓国で発売されました。



最大10インチディスプレイの3つ折りスマホ「Galaxy Z TriFold」をSamsungが発表、価格は約38万円と超高級モデルに - GIGAZINE





ディスプレイは折りたたみ時で6.5インチ、最大展開時だと10インチにもなります。





しかも、1つのディスプレイあたりの厚みがわずか3.9mmという極薄端末でありつつ、5600mAhのバッテリーを搭載しているというパワフルな端末です。



経済紙・ブルームバーグはSamsungの広報担当者の談話として、まずは韓国市場での販売を終了したのち、在庫の処分を終えたらアメリカでの展開も終える予定だと伝えています。当初は中国、台湾、シンガポール、UAEといった市場に投入される予定が語られていましたが、最終的には韓国とアメリカだけの展開にとどまりました。





Samsungの公式サイトでは少し前からTriFoldが「売り切れ」になっていて再入荷の予定がなかったことから、終売になるのではないかと予想されていました。



アメリカの店舗ではまだ購入が可能なところもあるとのことですが、前述の通りこれ以上の展開はないため、アメリカでも在庫限りの販売となる見通しです。

