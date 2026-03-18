2026年03月18日 12時00分 サイエンス

オゼンピックのようなダイエット薬は服用中止後も減量した体重の一部はリバウンドせず維持される



記事作成時点では世界中で10億人以上が肥満だといわれており、肥満は2型糖尿病や心血管疾患、がんといった病気のリスクを高めます。近年は肥満の治療にオゼンピック(セマグルチド)などの減量薬が用いられるようになっていますが、これらの減量薬には副作用があり、途中で服用を中止してしまう患者も少なくありません。新たな研究では、たとえ減量薬の服用を中止したとしても、減量した体重の一部は1年以上経過しても維持されるとの結果が示されました。



Trajectory of weight regain after cessation of GLP-1 receptor agonists: a systematic review and nonlinear meta-regression - eClinicalMedicine

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(26)00043-X/



Patients regain weight rapidly after stopping weight loss drugs – but still keep off a quarter of weight lost | University of Cambridge

https://www.cam.ac.uk/research/news/patients-regain-weight-rapidly-after-stopping-weight-loss-drugs-but-still-keep-off-a-quarter-of



Ozempic-Like Drugs Can Help You Lose Weight, But There's a Catch : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/ozempic-like-drugs-can-help-you-lose-weight-but-theres-a-catch



オゼンピックやウゴービといった減量薬は、脳に満腹感をもたらして食欲を抑えるグルカゴン様ペプチド1(GLP-1)というホルモンの働きを模倣します。これによって満腹感や満足感が普段より早く得られたり、食欲が抑えられたりすることで、強い意思がなくてもダイエットできるという仕組みです。



これらのGLP-1受容体作動薬は高い効果を発揮し、臨床試験では元体重から15～20％の減量効果が期待できると示されています。しかし、これらの減量薬には吐き気や腹痛といった胃腸問題やその他の副作用があるほか、価格や処方上の問題もあることから、患者の約半数は1年以内に、4分の3は2年以内に服用を中止してしまうとのこと。



イギリスのケンブリッジ大学臨床医学部の学生であるブラジャン・ブディニ氏は、「オゼンピックやウゴービといった薬は私たちの食欲にブレーキをかけるように作用し、より早く満腹感を感じさせることで食事の量を減らし、結果として体重が減ります。服用を中止すると、いわばブレーキから足を離すことになり、急速な体重増加につながる可能性があります」と述べています。





そこでブディニ氏らの研究チームは、オゼンピックのような減量薬の服用を中止した後、体重がどのように変化するのかを調べるため、合計で48件の関連研究を調査しました。ほとんどの研究は服用中止から数週間しか患者を追跡していなかったため、研究チームは服用中止後の患者を最大52週間追跡した6件のランダム化比較試験を選択し、これらのデータを用いて服用中止後の体重変化をモデル化しました。なお、絞り込まれた6件の研究に含まれていた患者は、合計3200人以上に達していたとのこと。





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