2026年03月17日 20時00分 サイエンス

会うたびにストレスがたまる「厄介な友人や親戚」の存在が生物学的老化を早めるかもしれない



友人や家族といった人間関係は充実した人生を送る上で重要ですが、中には接するたびにストレスがたまるような厄介な相手もいます。そんな「厄介な人間関係」について調べた研究で、厄介な友人や親戚の存在が生物学的老化を早める可能性があると報告されました。



Negative social ties as emerging risk factors for accelerated aging, inflammation, and multimorbidity | PNAS

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2515331123





How Toxic People Make Us Age Faster | Psychology Today

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-asymmetric-brain/202602/toxic-people-makes-us-age-faster



Difficult friends and relatives could be making you age faster – new study

https://theconversation.com/difficult-friends-and-relatives-could-be-making-you-age-faster-new-study-277925



ストレスは必ずしも体に悪いだけではなく、短期間のストレスは物事への対処能力や適応力を高め、将来の困難に備えるためのホルモンや脳の変化を促します。しかし、貧困・差別・失業といった長期的なストレスは体を衰弱させ、生物学的老化を早める可能性があります。



今回ニューヨーク大学の研究チームは、長期的なストレス源となり得る「厄介な人間関係」が、他の慢性的なストレス要因と同様に生物学的老化に影響するかどうかを研究しました。研究では2300人以上の被験者に対し、「自由時間や余暇を一緒に過ごす相手」「個人的な問題の相談相手」「健康問題について相談する相手」などの人間関係について尋ねました。





さらに研究チームは、人間関係の中にストレスの原因になったり、生活に支障を及ぼしたりする「厄介な相手(hasslers)」がいるかどうかも調査しました。「厄介な相手」に分類されたのは、頻繁にストレスの原因となっていると報告された人であり、たまにしかストレスの原因になっていない人は除外されたとのこと。



また、研究チームは被験者から唾液サンプルを採取し、「実年齢に対する生物学的年齢」「現在の生物学的老化の速度」といった、生物学的加齢に関連する指標についても測定しました。





調査の結果、被験者の約30％は人間関係の中に少なくとも1人の「厄介な相手」を持っており、約10％には少なくとも2人以上の「厄介な相手」がいることがわかりました。これは、ストレス源になる人物は比較的よく見られ、ネガティブな人間関係は社会生活の一部になっていることを示唆しています。



そして、「厄介な相手」の有無と生物学的加齢の指標について分析した結果、人間関係の中にいる「厄介な相手」1人ごとに生物学的年齢が約9カ月高くなり、生物学的老化のペースも1人につき1.5％加速することがわかりました。



「厄介な相手」と生物学的老化の関連性は、「厄介な相手」が友人や知人にいる場合よりも、家族や親戚間にいる場合の方が顕著に現れました。この点は、たとえ相手と距離を置きたいと思っていても、家族や親戚といった関係からは抜け出すことが難しいという事実を反映している可能性があります。実際、友人関係で「厄介な相手」に分類される割合は3.5％だったのに対し、親や子どもの場合は約10％に達しました。



興味深いことに、「厄介な相手」が配偶者やパートナーであった場合、生物学的老化との関連性はそれほど強くみられませんでした。この結果については、配偶者やパートナーとの間に生じる衝突やストレスは結婚や孤独感の軽減といったサポートと表裏一体であるため、否定的な影響がある程度相殺されるからという説も考えられています。



今回の研究では、「厄介な相手」は「自由時間や余暇を一緒に過ごす相手」「個人的な問題の相談相手」といった複数の領域にまたがって存在することは少なく、対照的に自分の支えとなる存在は複数領域にまたがって存在している場合が多いこともわかりました。これは、人々が「厄介な相手」との交流をできるだけ減らしたり、深い関係にならなかったりすることを示唆しています。また、人間関係の中に「厄介な相手」がいる可能性は、特に女性や喫煙者、幼少期のストレスが強かった人などで高かったとのことです。





なお、今回の研究はあくまで「厄介な相手」の有無と生物学的老化の関連性を示したものであり、必ずしも「厄介な相手」の存在が生物学的老化を加速するという因果関係を証明するわけではありません。



たとえば、「生物学的老化が加速すると体調が悪くなり、イライラしやすくなって人間関係からストレスを受けやすい」「うつ病により生物学的老化が加速し、それと同時に人間関係を否定的に評価しやすくなる」といった説明も考えられます。



研究チームは論文で、「本研究では、社会的つながりの『ダークサイド』が生理学的な回復力を損ない、老化や複数の併存疾患の発症を早める可能性があることを明らかにしています」と述べ、厄介な人間関係が引き起こす生物学的な影響について認識する必要があると結論付けました。

