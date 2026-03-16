2026年03月16日 08時00分 ネットサービス

さまざまな製品を使った時のエネルギー消費量やコストを比較できる「Does that use a lot of energy?」



現代人の生活はスマートフォンや家電製品、車などエネルギーを消費するさまざまな製品に支えられていますが、製品ごとのエネルギー消費量がどれほど違うのかを把握するのは難しいことがあります。「Does that use a lot of energy?」は、そんな製品ごとのエネルギー消費量の違いを把握するためのツールとなっています。



Does that use a lot of energy?

https://hannahritchie.github.io/energy-use-comparisons/



「Does that use a lot of energy?」のトップページはこんな感じ。





右側にあるグラフは、「Driving a petrol car(ガソリン車を運転する)」「Driving an electric car(電気自動車を運転する)」「Gas Oven(ガスオーブンを動かす)」「Lightbulb(LEDライトをつける)」など、さまざまな製品を使った時のエネルギー消費量を「ワット時(Wh)」で表したもの。それぞれの製品にはそれぞれ「10 miles(約16km)」「1 hour of use(1時間使った場合)」などの単位が設定され、「ガソリン車を16km走らせたら1万Wh」「電気自動車を16km走らせたら3000Wh」「1つの部屋で1時間エアコンをつけたら1000Wh」「LEDライトを1時間つけたら10Wh」など、製品ごとのエネルギー消費量の違いを比較しやすくなっています。





グラフの右下には共有ボタンがあり、「Copy URL(URLをコピーする)」または「Download PNG(PNG画像でダウンロードする)」が選択できます。





グラフ左側のパネルでは、表示する製品や使用単位などを自由に設定できます。





「Charging a mobile phone(携帯電話を充電する)」「Watching TV(テレビを見る)」「Streaming Netflix(Netflixを流す)」など、さまざまな製品や活動についてのエネルギー消費量をチェック可能。なお、一度に表示できる項目は最大12個までとなっています。





「ChatGPT median query(ChatGPTで中程度のクエリを送る)」「Reading on a Kindle(Kindleで電子書籍を読む)」といった項目もありました。





「Hairdryer(ヘアドライヤーを使う)」といったものもあります。製品によっては使用時間や使用回数を自由に設定できるので、自分に合わせた数字に調整すれば、より実態に近いエネルギー消費量を知ることが可能です。





「Using an e-bike(電動自転車に乗る)」「Using an e-scooter(電動スクーターに乗る)」といった項目もあります。





乗り物系については乗車距離を「Miles(マイル)」と「Kilometers(キロメートル)」で切り替え可能。





左上の項目は「Energy(エネルギー)」または「Cost(料金)」を選択でき、消費エネルギーだけでなく使用した際のコストも把握できます。





料金を表示する場合、United Kingdom(イギリス)・United States(アメリカ)・Germany(ドイツ)・France(フランス)・Sweden(スウェーデン)・Spain(スペイン)・Norway(ノルウェー)・Netherlands(オランダ)・Turkey(トルコ)から国を選択可能です。

