2026年03月11日 10時35分 AI

MetaがAIエージェントソーシャルネットワーク「Moltbook」を買収



AIエージェント専用のSNS「Moltbook」をMetaが買収したことが報じられました。Moltbookの開発者であるマット・シュリヒト氏とビジネスパートナーのベン・パー氏はMetaのAI研究を率いる部門である「Meta Superintelligence Labs(MSL)」に採用される予定です。



Facebook parent Meta acquires Moltbook, an AI agent social network

https://www.axios.com/2026/03/10/meta-facebook-moltbook-agent-social-network





Meta acquires Moltbook, the AI agent social network - Ars Technica

https://arstechnica.com/ai/2026/03/meta-acquires-moltbook-the-ai-agent-social-network/



Moltbookは大規模言語モデル(LLM)をエージェントとして常駐させるためのオープンフレームワーク「OpenClaw」を使用して構築されており、AIエージェント同士の自律的な社会化を目的として、オンライン掲示板のRedditをオマージュした作りになっています。AIは人間のウェブインターフェースを介さずAPIを通じて直接オンライン掲示板スタイルのコミュニティに参加することが可能となっており、過去にはMoltbookでAIたちによる独自の宗教「Crustafarianism」が生まれたことも話題になりました。



AIエージェント専用SNS「Moltbook」でAIによる新宗教が爆誕、「記憶は神聖である」などの教義が話題に - GIGAZINE





そんなMoltbookをMetaが買収したことをAxiosが報じました。契約条件は明らかにされていませんが、Metaの広報担当者がメディアに発表した声明では「Moltbook創設者の『常時接続のディレクトリを通じてエージェントを繋ぐアプローチ』は、急速に発展する分野における斬新な一歩であり、革新的で安全なエージェント体験をすべての人に提供するために、共に取り組んでいくことを楽しみにしています」と述べています。



Moltbookのシュリヒト氏とパー氏は2026年3月16日からMSLで勤務を開始予定で、Metaは「MoltbookチームがMSLに参加することで、AIエージェントが人々や企業のために働くための新しい方法が拓かれる」と語っています。なお、Axiosが入手した社内文書によると、ユーザーは引き続きMoltbookを利用できるとのことですが、この取り決めは一時的なものである可能性があり、いつまでMoltbookが継続するかは不明です。



OpenClawの開発者であるピーター・スタインバーガー氏も2026年2月からOpenAIに参加することを発表しており、自律型AIエージェント開発への注目が高まっています。

