2026年03月08日 23時00分 レビュー

無料で使えるChromeの内蔵AI翻訳機能で投稿を自動翻訳できるWordPressプラグイン「Multilingual AI Translator」



WordPressで多言語化を実現するための翻訳用のプラグインは多くありますが、プラグインや連係する翻訳サービスが有料などコストがかかるケースが多くあります。そこで、Google ChromeのBuilt-in AI APIsを利用することで無料で翻訳ができ、さらに複数投稿の複数言語への一括変換や検索エンジン最適化などの機能もあるWordPressプラグイン「Multilingual AI Translator」が公開されています。



Multilingual AI Translator – WordPress plugin | WordPress.org

https://wordpress.org/plugins/linguator-multilingual-ai-translation/





Linguator – AI-Powered WordPress Multilingual Plugin

https://linguator.com/





◆Multilingual AI Translatorの特徴

・無料で利用可能

Chrome内蔵のGoogle TranslateやAIモデルを利用可能という点が最大の特徴で、翻訳にかかるコストを大幅に削減できます。





・翻訳のための通信が不要で高速処理

Translation with built-in AIを利用することで、ブラウザ上で高速な翻訳が可能なため、通信の遅延やAPIの利用制限などを気にせずに利用できます。



・まとめて翻訳が可能

投稿やページを一括で翻訳する機能があり、複数のコンテンツを効率的に多言語化できます。





・ページビルダーやECサイト用プラグインなどのコンテンツも翻訳可能

Elementor・Gutenberg・WooCommerce・カスタム投稿なども全て翻訳可能。





・マルチメディアコンテンツの翻訳

アップロードされたメディアファイルのタイトル・キャプション・代替テキスト・説明なども翻訳可能です。





・ユーザー辞書で訳語を固定

翻訳の品質を向上させるために、ユーザー辞書を利用して特定の用語の訳語を固定できます。



・言語に合わせたSEO

翻訳されたコンテンツが各言語の検索エンジンで適切にインデックスされるようなURLやメタデータの作成が可能。



◆プレビューで動作テスト

配布サイトからプレビューへのリンクも用意されており、実際のプラグインの操作を確認できます。「Live Preview」をクリック。





プレビューサイトの設定画面が表示されるので、上部メニューの「AI Translation」をクリックし、「Google Machine Translation」のトグルをオフに、「Chrome Local AI Translation」のトグルをオンに設定してから「Save Settings」をクリックして、ローカルだけで翻訳を行うように設定します。





扱う言語に日本語を追加するために、上部メニューの「Manage Languages」をクリックして「Choose a language」の選択フォームから日本語を選択し、「Add new language」をクリックして追加します。





投稿を一括で複数の言語に翻訳するテストを行うため、左サイドにあるメニューから「Posts」を選択し、変換する元になる投稿にチェック、「Bulk Translate」をクリック。





言語の選択ダイアログが表示されるので、左下の「Select All」をクリックすると全ての言語が選択されます。その後「Translate」をクリックして翻訳を開始します。





10秒程度で翻訳が完了しました。「Chrome AI Translator」を利用して翻訳したとのログも確認できます。





このように設定も簡単で一括変換の操作もクリックするだけで完了するため、非常に手軽に多言語化が可能なプラグインとなっており、無料で利用できる点は大きな魅力となっています。