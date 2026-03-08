2026年03月08日 16時00分 サイエンス

チンギス・ハンと血縁関係にある人々はこれまでの予想よりも少ない可能性



チンギス・ハン(カン)はモンゴル帝国の初代皇帝で、これまでの研究でその血脈を受け継ぐ男性は世界中に1600万人いると主張されています。しかし、ウィスコンシン大学マディソン校や日本の国立遺伝学研究所などの国際研究チームが、カザフスタンのウリタウ地域にある中世の支配層の廟から発掘された人骨のゲノム解析を行った結果、チンギス・カンの子孫はこれまでに考えられていたよりも少なかった可能性が示唆されました。



Genomes of the Golden Horde elites and their implications for the rulers of the Mongol Empire | PNAS

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2531003123



Far fewer people are related to Genghis Khan than previously assumed, new genomic study suggests | Live Science

https://www.livescience.com/archaeology/far-fewer-people-are-related-to-genghis-khan-than-previously-assumed-new-genomic-study-suggests



モンゴル帝国とその継承国家であるジョチ・ウルスはユーラシアの政治、経済、文化に多大な影響を与えたといわれています。しかし、チンギス・ハンやその一族は「埋葬した後に数千頭の馬で地面を平らにして隠した」という記録が残されるなど、秘密裏に埋葬される習慣があったため、直接的な遺伝情報はこれまで得られていませんでした。





今回の研究対象となったカザフスタンのウリタウ地域には、チンギス・カンの長男であるとされるジョチの廟とされる建物や、アラシャ・カンなどの歴史上の偉人の名を冠した廟が残されており、ジョチ・ウルス時代の重要な歴史的遺産として知られています。



研究チームは、4つの廟から出土した3人の男性と1人の女性の人骨からDNAを抽出。さらに、放射性炭素年代測定を実施し、その後に、最新のDNA解析技術を用いて、100万か所以上もの遺伝的な特徴(SNP)を調べ、高度な統計手法でデータを分析しました。



その結果、ジョチの廟にいた男性と他の2名は14世紀の人物で、残る1名は18世紀の人物であることがわかりました。そして、男性3名のY染色体を詳しく調べたところ、全員がC3という特定のグループに属していたことも判明。これは、以前からチンギス・カンの家系の特徴ではないかと予測されていた系統とぴったり一致しています。これにより、ジョチの廟から見つかった男性は、チンギス・カンと父系で繋がっている可能性が非常に高いことが科学的に示されました。





さらに、ゲノム全体を詳細に分析した結果、現在のカザフスタン周辺の先住民ではなく、モンゴル高原に住む古代北東アジア人と非常に近い遺伝的な背景を持っていることが証明されました。発掘された人骨の持ち主は実際に中世のモンゴル高原に住んでいた複数の人物と遺伝的な繋がりを持っていたことが判明し、モンゴル高原から支配者層としてこの地にやってきた一族だったことが証明されました。



加えて研究チームは今回の研究結果によって、モンゴルの支配層が持っていた遺伝系統はC3の中でも非常に珍しい系統であることが判明したと報告しており、これまで語られてきた「世界の男性の約0.5％がチンギス・カンの子孫である」という通説をひっくり返すものだと述べています。このことから、実際にチンギス・カンと血の繋がった子孫の数は、これまで一般的に考えられていたよりもずっと少ない可能性が示唆されました。





また、埋葬されていた人々の文化についても、興味深い変化が見て取れたと報告されています。発掘された人骨は頭を西に向け、イスラム教の影響を受けた方法で葬られていましたが、同時に動物の骨や衣服、金製のカップなどの豪華な副葬品も一緒に埋められていました。本来、イスラム教では副葬品を認めませんが、これは彼らがもともとの伝統的な信仰からイスラム教へと文化が移り変わる、ちょうど移行期の段階にいたことを鮮やかに示していると研究チームは指摘しました。



