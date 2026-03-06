2026年03月06日 22時10分 ネットサービス

高市早苗首相が公式サイトから削除したコラムを全文検索できる「高市早苗コラム アーカイブ検索」



2026年2月に入って削除された、高市早苗首相の公式サイト(sanae.gr.jp)に掲載されていた「コラム」を全文検索できるサービスが登場しました。



高市首相は確認できる限り2000年8月30日以降、2025年7月28日掲載分で更新が途絶えるまでほぼ25年にわたり公式サイトにコラムを掲載していました。しかし、2026年2月に入ってすべてのコラムを削除しました。



削除理由としては、衆議院選挙を終えて公式サイトを選挙仕様から通常仕様に戻すにあたって、総理就任以来多忙で更新できていなかったことが挙げられています。一方で、ブログ記事を検証して減税派ではなく増税派であることを指摘するプレジデントオンラインの記事がきっかけという指摘もあります。



「高市早苗コラム アーカイブ検索」は、削除された高市氏のコラムをインターネットアーカイブのWayback Machineから収集して全文検索できるようにしたサービスです。





たとえば、話題になった「消費税」で検索すると37件のコラムがヒットしました。



しかし、単語認識がうまくいかないのか、「消費税減税」で検索しても同じく37件に。検索結果のハイライトを見ると、ヒットしているのはあくまで「消費税」なので、検索結果の正確性については要確認というところです。



ちなみに、高市氏が掲載していたコラムは確認できる範囲では1000本には届かないものの930本強あって、初期は役職の変化や選挙での落選に伴って区切りを入れ、当選5回目以降は1期ごとにまとめられていました。



確認可能な1本目のコラム「勝手補佐官誕生」は、2000年6月に行われた第42回衆議院議員選挙で当選してから2カ月後の2000年8月30日に書かれたもの。以後、数カ月間が空く時もあれば、1日に複数本のコラムを掲載することもあるという不定期な更新が続けられました。



高市氏は石破茂氏の辞任に伴って2025年9月に行われた自民党総裁選で総裁に選出され、2025年10月には首班指名選挙を経て第104代内閣総理大臣に選出されています。最新のコラムは2024年10月に行われた衆議院議員選挙のあと2024年11月から始まった「10期目の永田町から 令和6年11月～」のくくりのまま、2025年7月28日に掲載された「EUと米国、日本と米国、いずれの発信にも齟齬あり」でした。



なお、過去には討論番組「サンデープロジェクト」に出演してKSD問題に言及し、石原伸晃氏・塩崎恭久氏・下村博文氏とともに党幹部から厳重注意を受けたり、参院選で応援対象の候補者が若さを押し出した定番フレーズを用いるので40代としてしょんぼりしながら随行したりと、政策主張にとどまらない内容も多々あります。

