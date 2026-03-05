2026年03月05日 12時00分 メモ

古代ローマ人が教える「長生きする秘訣」とは？



現代と同じように古代の人々も長く健康に生きる方法を知りたいと考えており、一部の著述家は100歳を超えて長生きした人の逸話を伝えています。そこで、西オーストラリア大学で古典史の講師を務めるコンスタンティン・パネギレス氏が、古代ローマ人が教える「長生きする秘訣(ひけつ)」について解説しました。



How to live a long and healthy life, according to the ancients

https://theconversation.com/how-to-live-a-long-and-healthy-life-according-to-the-ancients-274975





2世紀ごろのローマ帝国で活躍した作家のルキアノスは著書の中で、「中国人のように300歳まで生きると言われる非常に長寿の民族も存在します。彼らの長寿の原因を気候のおかげだと考える人もいれば、土壌のせいだと考える人もいます。また、食生活のせいだと考える人もいます。中国人は、民族全体が水しか飲まないといいます。またアトス山の人々は130歳まで生きると言われており、カルデア人は視力を保つために大麦パンを食べて100歳以上生きると伝えられています」と述べました。



この記述は現代人の視点から見れば不正確かもしれませんが、多くの古代ローマ人が長く健康に生きる方法に興味を持っており、100歳を超える長寿が実現可能だと考えていたことは確かです。



また、ローマ帝国時代のギリシャで活躍した医師のガレノスは、自身も129年頃に生まれて216年まで生きたとされる長生きの人物であるほか、ローマで個人的に知り合った2人の長生きした人物について書き残しています。



by Wikimedia Commons



ガレノスが語った1人目の人物はテレプスという文法学者であり、この人物はほぼ100歳まで生きたとのこと。テレプスは1日に3回食事をとっていましたが、その内容は質素なものだったと伝えられています。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 無料メンバー限定記事は1001本あり、さらに増えるよ！ 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する

