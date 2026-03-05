古代ローマ人が教える「長生きする秘訣」とは？
現代と同じように古代の人々も長く健康に生きる方法を知りたいと考えており、一部の著述家は100歳を超えて長生きした人の逸話を伝えています。そこで、西オーストラリア大学で古典史の講師を務めるコンスタンティン・パネギレス氏が、古代ローマ人が教える「長生きする秘訣(ひけつ)」について解説しました。
How to live a long and healthy life, according to the ancients
https://theconversation.com/how-to-live-a-long-and-healthy-life-according-to-the-ancients-274975
2世紀ごろのローマ帝国で活躍した作家のルキアノスは著書の中で、「中国人のように300歳まで生きると言われる非常に長寿の民族も存在します。彼らの長寿の原因を気候のおかげだと考える人もいれば、土壌のせいだと考える人もいます。また、食生活のせいだと考える人もいます。中国人は、民族全体が水しか飲まないといいます。またアトス山の人々は130歳まで生きると言われており、カルデア人は視力を保つために大麦パンを食べて100歳以上生きると伝えられています」と述べました。
この記述は現代人の視点から見れば不正確かもしれませんが、多くの古代ローマ人が長く健康に生きる方法に興味を持っており、100歳を超える長寿が実現可能だと考えていたことは確かです。
また、ローマ帝国時代のギリシャで活躍した医師のガレノスは、自身も129年頃に生まれて216年まで生きたとされる長生きの人物であるほか、ローマで個人的に知り合った2人の長生きした人物について書き残しています。
by Wikimedia Commons
ガレノスが語った1人目の人物はテレプスという文法学者であり、この人物はほぼ100歳まで生きたとのこと。テレプスは1日に3回食事をとっていましたが、その内容は質素なものだったと伝えられています。
・関連記事
古代ギリシアや古代ローマの人々は「メンタルヘルス」についてどう考えていたのか？ - GIGAZINE
古代ローマの人々も「人間による環境汚染が結果的に健康を害する」ことを知っていた - GIGAZINE
古代のオリンピックにおけるトレーニングや食事・セックス事情とは？ - GIGAZINE
古代ギリシアのアテナイでは「税金の支払い」が名誉であり納税者は自慢していた - GIGAZINE
「尿を使って衣服を洗濯していた」など現代では想像できない古代ローマのトイレ事情とは？ - GIGAZINE
古代ローマの彫像の多くは首がない、一体なぜか？ - GIGAZINE
英語で書かれた最初の養蜂マニュアルに登場する蜂蜜ドリンクのレシピとは？ - GIGAZINE
「神の罰」を信じる宗教は人口が急激に増加した後に登場していることが明らかに - GIGAZINE
古代の人々が作った驚異的な建造物「古代世界の七不思議」とは？ - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 無料メンバー, メモ, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article What is the 'secret to living a long lif….