2026年03月02日 17時15分 試食

ソースも麺も究極進化した50周年記念U.F.O.「日清焼そばエクストリームU.F.O.」はいったいどれだけエクストリームなのか食べ比べてみた



日清焼そばU.F.O.の発売50周年を記念してソース・麺・具材・ふりかけを「究極進化」させた「日清焼そばエクストリームU.F.O.」が2026年3月2日に登場しました。通常のU.F.O.と比べて「ソースの濃さが約110％にアップ」「麺の太さが約114％にアップ」「肉具材の体積が約169％にアップ」「ふりかけの量が約130％にアップ」という豪華仕様とのこと。通常版U.F.O.とエクストリームU.F.O.を比べられるセットがGIGAZINE編集部に届いたので、実際に食べて比べてどれだけエクストリームなのか確かめてみました。



「日清焼そばエクストリームU.F.O.」(3月2日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/company/news/13657/



編集部に届いた「いつものU.F.O.」と「エクストリームU.F.O.」の比較セットはこんな感じ。「すべて究極進化」と書かれています。





フタを開くといつものU.F.O.とエクストリームU.F.O.が1食ずつ入っていました。





「ソースの濃さが約110％にアップ」「麺の太さが約114％にアップ」「肉具材の体積が約169％にアップ」「ふりかけの量が約130％にアップ」という進化ポイントがアピールされています。





これは慣れ親しんだいつものU.F.O.のパッケージ。





エクストリームU.F.O.のパッケージはこんな感じ。金色を多用した目立つパッケージです。





いつものU.F.O.は熱湯を注いでから3分待てばOK。





エクストリームU.F.O.の場合は5分待つ必要があります。待ち時間が長いということは麺の太さが大きく変化しているということを示しているので、食感の違いに期待できます。





いつものU.F.O.の原材料はこんな感じ。ソースの材料はソース調味料、糖類、植物油脂、還元水あめ、食塩、コラーゲンペプチド、スパイス調味料、香味調味料、ポーク調味料、ポーク調味油、ガーリック調味料、香辛料、たん白加水分解物、香味油の順に記されています。





エクストリームU.F.O.のソースの材料は糖類、ソース調味料、還元水あめ、食塩、植物油脂、しょうゆ、香辛料、スパイス調味料、香味調味料、ポーク調味料、ポーク調味油、たん白加水分解物、香味油、ガーリック調味料という順番。原材料は含有量の多い順に書かれるので、いつものU.F.O.とエクストリームU.F.O.のソースはかなり異なる配合になっていることが分かります。





いつものU.F.O.のカロリーは1食当たり556kcalで、調理後の食塩相当量は4.0g。





エクストリームU.F.O.はカロリーが539kcalへと下がっています。調理後の食塩相当量は0.1g増えて4.1gです。





フタにはふりかけが付いています。





フタをめくると、麺の上にソースがのっていました。





ふりかけとソースを並べてみました。左がいつものU.F.O.で、右がエクストリームU.F.O.です。エクストリームU.F.O.のふりかけの方が明らかに大きいです。





調理後のいつものU.F.O.(左)とエクストリームU.F.O.(右)が以下。エクストリームU.F.O.の方が濃い色に仕上がりました。





まずいつものU.F.O.を食べてみます。モチモチした麺にスパイシーなソースが絡んで「いつものU.F.O.」です。





エクストリームU.F.O.は、まず麺が太くなっていて、モチモチ感が各段に向上しています。ソースはフルーティーな風味やスパイシーさが増強されていて、甘辛さが増しています。いつものU.F.O.はソースのスパイシーな味とともにだしのような優しい香りも感じられるのですが、エクストリームU.F.O.はソースの甘さとスパイシーさが強烈に主張してきます。いつものU.F.O.は単体で楽しめる味ですが、エクストリームU.F.O.はかなり濃い味付けなのでパンとか米が欲しくなります。編集部員の中には「エクストリームU.F.O.はお酒のツマミになるくらい濃い味」と感想を述べる者もいました。エクストリームU.F.O.は「いつものU.F.O.のアップグレード版」というわけではなく、味の濃さを追求した別ベクトルの食べ物に仕上がっている印象。味がハッキリ異なるので、食べ比べるのが楽しいカップ焼きそばでした。





日清焼そばエクストリームU.F.O.は2026年3月2日から全国で入手可能です。希望小売価格は税別259円で、Amazon.co.jpでは12食セットを税込3357円(1食当たり280円)で入手できます。



Amazon.co.jp: 日清焼そばU.F.O. エクストリームU.F.O. 131g×12個 [日清食品 カップ焼きそば カップ麺 インスタント 50周年記念] : 食品・飲料・お酒

