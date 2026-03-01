2026年03月01日 08時00分 メモ

「ベルリンの壁」で分断されたカップルのラブストーリー



1961年にベルリンの壁が作られたことで、それまで自由に東西ドイツを移動できた市民は完全に分断されてしまいました。一夜にして引き裂かれたしまった恋人たちのエピソードを、歴史学博士のケリー・ヒグネット氏が紹介しています。



Love stories of the Berlin Wall – couples reunited via tunnels, hot air balloons and zip wires

https://theconversation.com/love-stories-of-the-berlin-wall-couples-reunited-via-tunnels-hot-air-balloons-and-zip-wires-275351



ベルリンの人々は、1961年8月13日の朝、自分たちの都市が二つに分断されていることに気づいて目を覚ましました。東ドイツ当局がベルリンの国境を封鎖する目的で建設した壁はその後約30年にわたり市民を分断し、一夜にして家族や友人、恋人たちは残酷にも引き裂かれました。こうした人々のうち、再会のために危険で大胆な脱出を試みた恋人たちの例がいくつか残されています。





1961年、西ベルリンの学生だったレスリー・コリットは、婚約者のイングリッドを東ベルリンから連れ出すため、妹のウラになりすますという計画を立てました。イングリッドはウラのパスポート写真に合わせて髪を染め、ウラの服を着て国境に向かい、逃亡者を密告するためうようよしているシュタージにおびえながら検問を受け、脱出に成功しました。



1963年、ハインツ・マイクスナーは婚約者マルガレーテとその母親を東ベルリンから密かに脱出させることを決意し、特別に改造したスポーツカーを用意しました。鉄骨をくぐり抜けるために車高はわずか90cm程と低く、出発の数時間前にはフロントガラスを外してタイヤの空気を抜き、さらに車高を下げていました。



マイクスナーは2人の女性を車内へ慎重に隠したうえで、銃撃から守るために30個のレンガで覆い隠し、何気ない様子で国境へ向かいました。検問で止められたマイクスナーは突然加速して不意を突かれた警備兵の前を突破し、検問所のバーの下をわずか数センチの余裕でくぐり抜け、西ベルリンへと滑り込んだのです。





1971年、エックハルト・アルブレヒトは恋人レジーナと再会するため、長く危険な旅に出ました。当初はトンネルを掘ってレジーナを脱出させるつもりが、協力者がシュタージに見つかり失敗。その後レジーナは改造車の燃料タンクの後ろに身を潜め、ルーマニア、ユーゴスラビアを経てオーストリアへ向かい、その後西ドイツに到着しました。2人はそこで結婚しました。



ベルリンの壁の下には70本以上のトンネルが掘られましたが、多くは失敗に終わりました。1962年、西ベルリンの工学系学生グループが掘ったトンネルにより、29人の東ドイツ市民が自由を求めて這い抜け、多くの愛する人々が再会を果たしました。グループリーダーのヨアヒムは、その夜トンネルを通って脱出した若い女性エヴェリーネと後に恋に落ちました。





1989年11月のベルリンの壁崩壊は、西ドイツと東ドイツの双方で広く祝われ、多くの喜びに満ちた再会をもたらしました。その中には、1957年に結婚し、1961年の分断で引き離され、その後離婚したシグリッドとエーリク・クラウゼも含まれていました。この2人は壁の崩壊によって再び愛を取り戻し、再婚しました。



ヒグネット氏は「西側にいる愛する人と無期限に引き離される可能性に直面し、多くの東ドイツ市民が違法に国境を越えようとしました。その危険性は非常に高いものでした。発見されれば、逮捕や投獄、あるいは殺害されることもありました。壁沿いに配置された警備兵には射殺命令が出されており、少なくとも140人の逃亡者が命を落としました。それでもなお、1961年から1989年の間に約5000人の東ドイツ市民がベルリン経由で脱出に成功しました。彼らはトンネル掘削、ジップラインや熱気球での越境など、さまざまな大胆な方法を用いました。多くの人にとって、その脱出への強い願いは愛によって支えられていました」と語りました。

