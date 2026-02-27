2026年02月27日 14時35分 スマホ

「Galaxy S26に磁石がないのはなぜ？」かをSamsungの研究開発責任者が説明



Appleは2020年に発売されたiPhone 12シリーズから専用アクセサリーを磁石でピタッとくっつけることができる「MagSafe」、Googleは2025年8月に発売されたPixel 10シリーズから磁石でピッタリ装着できる高速ワイヤレス充電アクセサリーの「Pixelsnap」をリリースしています。しかし、AppleやGoogleとスマートフォン市場でしのぎを削るSamsungは、記事作成時点ではスマートフォンに磁石を搭載していません。この理由を、同社の研究開発責任者が説明しています。



Samsungは2026年2月26日に新製品発表イベントのUnpackedを開催し、Galaxy S26シリーズやGalaxy Buds4シリーズを発表しました。Samsungが発表したばかりのGalaxy S26シリーズは、Galaxy AIがユーザーの意図をくみ取り、行動までのステップを短縮することで、日々の何気ない操作をより直感的で使いやすいものにしてくれます。例えば、ユーザーの利用状況や意図を理解し、先回りしてサポートしたり、適切なタイミングで必要な情報を提示したり、最小限の操作でタスクを自動化したりです。



iPhone 12でMagSafeが発表された後、2023年1月にワイヤレス給電の国際規格であるQiの次世代規格であるQi2でMagSafe技術が正式採用されました。これに伴い、GoogleはPixel 10シリーズからQi2に対応し、本体に磁石を内蔵し、専用アクセサリーを磁石で固定できるPixelsnapを発表しています。しかし、Galaxyは本体ではなくケースに磁石を搭載することでQi2に準拠する「Qi2 Ready」を採用するのみです。



テクノロジーメディアのThe Vergeは、Samsungのモバイル事業部で研究開発(R＆D)およびオペレーションを統括するウォンジュン・チョイ氏に、「なぜGalaxyでは磁石をスマートフォンに内蔵していないのか？」について直接質問しています。



チョイ氏は、スマートフォンに磁石を内蔵することで「本体の厚みが増す」という好ましくないトレードオフが発生すると言及。また、多くのユーザーがスマートフォンをケースに入れて利用するため、本体が厚くなるのはより致命的な問題になると主張しています。





また、磁石付きのケースも存在しており、これを利用する場合は本体に磁石を内蔵する理由がないとも述べました。



つまり、Samsungは本体の厚みを磁石ではなく、より大きなバッテリーを搭載するため、あるいは端末をさらに薄くするために使いたいと考えているわけです。





ただし、Samsungがスマートフォンに磁石を内蔵することを検討していないわけではありません。チョイ氏は「端末内部で何の犠牲も出さないことを確認するため、現在も多くの研究を行っています。それが実現できた段階で統合するつもりです」と語り、将来的な磁石の内蔵を示唆しました。



なお、ワイヤレス充電では充電器とスマートフォンの位置が少しずれるだけで、バッテリーが正しく充電されなくなったり、充電効率が著しく低下したりします。そのため、ワイヤレス充電器とスマートフォンの位置関係が常に正しいものとなるMagSafeやPixelsnapは、ワイヤレス充電を利用するユーザーにとって非常に重要です。



