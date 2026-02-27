2026年02月27日 07時00分 ハードウェア

メモリ高騰でPCの原価のうち35％をメモリが占めるほどに



2025年中頃からメモリの高騰が続いており、AI需要が高まり続けていることから2026年も供給不足が確実視しています。アメリカに本拠地を置くPCメーカーのHPは、メモリコスト上昇の深刻さを示す例として「HP製PCの部品価格に占めるRAMとストレージを含むメモリの割合は、約15％から約35％まで増加した」と決算報告会で語りました。



市場調査会社のCounterpointのデータによると、サーバーで使用されるDRAMの価格急騰により、2025年末から2026年にかけてメモリ価格が80～90％上昇しているとのこと。HPでもDRAMおよびSSDに使われるNANDの価格上昇を主な要因として、メモリコストの上昇に直面しているそうです。HPの暫定CEO兼取締役であるブルース・ブラサード氏は「この不安定な状況は2026年度を通して、そしておそらく2027年度も続くと予想しています」と語りました。





HPの最高財務責任者であるカレン・パークヒル氏は2026年第1四半期の業績について詳細を説明しました。HPの2026年第1四半期は前年同期比7％増、為替変動の影響を除いたベースでは5％増となり、全地域で成長を遂げました。コンシューマー市場においては、販売数量が14％増、売上高は16％増と予想を上回る成長を見せており、パークヒル氏はこれを「メモリ価格高騰の影響を回避するための需要喚起によるところが大きい」と指摘しています。



さらに、決算報告会において「2026年第1四半期のメモリコスト上昇に関する影響はどの程度ですか」と質問された際には、パークヒル氏は「メモリコストは前四半期比で約100％増加しており、会計年度に入るとさらに増加すると予想しています。より具体的に説明すると、前四半期にメモリとストレージのコストがPCの部品コストの約15％から18％を占めていると発表しましたが、現在は年間では約35％になると見込んでいます。2026年下半期には、この影響がより大きくなると予想しています」と説明しました。





2026年第1四半期において、HPのAI PC出荷台数は大きく成長しており、PC出荷の35％以上をAI PCが占めています。AI PCはローカル環境でAI機能を動作させるために従来よりも大容量のRAMが必要となることも、1台当たりのメモリコスト上昇につながっていると考えられます。



メモリ高騰の緩和策として、ブラサード氏は3つの主要戦略を示しています。まず供給面では、サプライヤーとの強固な関係を活用して、高まるメモリ需要に対応していく長期契約を締結したことを報告しています。第2にコスト面では、全社的なAI活用プログラムの一環として物流コストを削減しています。第3に、製品構成の見直しと需要形成により、顧客ニーズに合わせた供給体制の構築に取り組んでいるとブラサード氏は述べました。



顧客ニーズに合わせた供給体制の構築について、HPのパーソナルシステム事業部長であるケタン・パテル氏は「お客様に多様な選択肢を提供することで、需要と供給のバランスを確実にとり、メモリ容量の少ない構成も導入したいと考えています」とメモリ不足に対応するためスペックを引き下げた低価格製品のリリースも視野に入れていると説明しました。

