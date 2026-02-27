アボカドとピリ辛サルサの相性が抜群なバーガーキング「スパイシーサルサ アボカドワッパー」試食レビュー
バーガーキングの人気メニューであるアボカドワッパーにピリ辛の特製サルサソースを加えた「スパイシーサルサ アボカドワッパー」シリーズが2026年2月27日に登場しました。特製サルサソースはトマトとニンニクと6種類のハーブ＆スパイスで構成されており、アボカドと相性抜群とのこと。パティ1枚の「スパイシーサルサ アボカドワッパー」、パティ2枚の「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー」、パティ1枚にチーズ2枚を加えた「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」の3種類が存在するので、全種類食べてみました。
バーガーキングに到着。
垂れ幕でスパイシーサルサ アボカドワッパーがアピールされていました。
今回は持ち帰りで注文しました。
「スパイシーサルサ アボカドワッパー」「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー」「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」を持ち帰ってきました。
まずはパティ1枚のスパイシーサルサ アボカドワッパーから食べてみます。
ビーフパティの上にピクルス、アボカド、オニオン、トマト、レタスがのっています。
アボカドはトマトの下に隠れていました。赤色の特製サルサソースもたっぷりかかっています。
特製サルサソースのピリピリした辛さとにんにくの風味が食欲を刺激してパクパク食べ進められます。アボカドとサルサソースが合わさることでタコスなどのメキシコ風料理っぽい味わい。サルサソースは辛い食べ物が苦手な人でも食べられるくらいの辛さで、定番のアボカドワッパーの味から大きくは外れていないので、誰にでもオススメできます。
ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパーも食べてみます。
バーガーの基本的な構成はスパイシーサルサ アボカドワッパーと同一で、パティが2枚に増えています。
スパイシーサルサ アボカドワッパーの場合はトマトやオニオンのサッパリした味が目立つ仕上がりでしたが、ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパーはパティが増えたことで、直火焼きされた香ばしい牛肉の味がメインとなっています。
最後にチーズスパイシーサルサ アボカドワッパーを食べてみます。
チェダーチーズが2枚挟まっています。
チェダーチーズでマイルドな味になるかと思ったのですが、むしろ逆にチェダーチーズの甘さや塩辛さがサルサソースの辛さを際立たせて、3種のバーガーの中でサルサソースの味が最も目立っていました。
単品価格はスパイシーサルサ アボカドワッパーが税込940円、ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパーが税込1340円、チーズスパイシーサルサ アボカドワッパーが税込1040円です。
なお、バーガーキングは2026年2月27日にバーガー30種類を対象にした価格改定を実施しました。ワッパーサイズのバーガーは約4％～10％の値上げ、ワッパーJr.サイズのバーガーは約3％～13％の値上げです。
バーガーキング 商品価格改定のお知らせ
(PDFファイル)https://www.burgerking.co.jp/images/notice/2026/02/26/c1caa603-c8d9-469b-8d4c-016b4d26c6ae.pdf
