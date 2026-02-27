バーガーキングがAIアシスタント「パティ」を導入、店員がちゃんと「ありがとう」を言っているかも確認される
ハンバーガーチェーンのバーガーキングで店員が使用するヘッドセットにAIアシスタント「Patty(パティ)」が導入される計画が明らかになりました。パティは店員の仕事をサポートしてくれることに加えて、特定の単語やフレーズを認識して店員と顧客のやりとりにおける「親しみやすさ」を評価します。
パティはOpenAIベースモデルとバーガーキング独自のアーキテクチャを組み合わせた音声対応AIアシスタントで、レストランチームがキッチン、ホール、在庫管理の業務をリアルタイムで管理できるようにすることを目指すAIプラットフォーム「BKアシスタント」の一部として提供されます。従来は各セクションの情報が独立して共有されていませんでしたが、システム全体を統合することで、注文の正確性向上や在庫の素早い管理などを実現できるとされています。また、店員はメニューの作り方やマシンの掃除方法などをパティに質問することができます。
さらに、パティは店員が「ようこそ」「お願いします」「ありがとう」といったキーワードを使っているかどうかを分析し、ホスピタリティを強化する目的でも一部のバーガーキング店舗で活用することが検討されています。
