2026年02月27日 12時10分 AI

バーガーキングがAIアシスタント「パティ」を導入、店員がちゃんと「ありがとう」を言っているかも確認される



ハンバーガーチェーンのバーガーキングで店員が使用するヘッドセットにAIアシスタント「Patty(パティ)」が導入される計画が明らかになりました。パティは店員の仕事をサポートしてくれることに加えて、特定の単語やフレーズを認識して店員と顧客のやりとりにおける「親しみやすさ」を評価します。



Burger King will use AI to check if employees say ‘please’ and ‘thank you’ | The Verge

https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/884911/burger-king-ai-assistant-patty





Burger King Launches AI Chatbot, Patty, to Coach Employees on Politeness

https://people.com/burger-king-launches-ai-chatbot-patty-to-coach-employees-on-politeness-11915480



パティはOpenAIベースモデルとバーガーキング独自のアーキテクチャを組み合わせた音声対応AIアシスタントで、レストランチームがキッチン、ホール、在庫管理の業務をリアルタイムで管理できるようにすることを目指すAIプラットフォーム「BKアシスタント」の一部として提供されます。従来は各セクションの情報が独立して共有されていませんでしたが、システム全体を統合することで、注文の正確性向上や在庫の素早い管理などを実現できるとされています。また、店員はメニューの作り方やマシンの掃除方法などをパティに質問することができます。





さらに、パティは店員が「ようこそ」「お願いします」「ありがとう」といったキーワードを使っているかどうかを分析し、ホスピタリティを強化する目的でも一部のバーガーキング店舗で活用することが検討されています。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 無料メンバー限定記事は998本あり、さらに増えるよ！ 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する

