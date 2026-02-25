2026年02月25日 13時53分 ネットサービス

「子どもの個人情報を違法に利用した」としてRedditに30億円の罰金



イギリスの情報公開法を監督する独立行政機関の情報コミッショナー事務局(ICO)が、「子どもの個人情報を違法に利用した」としてソーシャル掲示板のRedditに1447万ポンド(約30億円)の罰金を科しました。



現地時間の2026年2月24日、ICOはRedditが子どもの個人情報を違法に利用していたと発表しました。また、Redditはプラットフォームにアクセスするユーザーの年齢を確認しないことがあり、これにより子どもを危険にさらしていると非難しました。これらを受け、ICOはRedditに対して1447万ポンドの罰金を科しています。





Redditの利用規約では「13歳未満の児童によるプラットフォームの利用」が禁止されています。それにもかかわらず、Redditはプラットフォームにアクセスするユーザーの年齢を確認する措置を講じていませんでした。



その後、2025年7月になってRedditは成人向けコンテンツへのアクセスに年齢確認システムを導入すると発表。これにより、Redditでアカウントを開設したユーザーは年齢の入力が求められるようになりました。しかし、Redditの年齢確認システムはあくまでユーザーの自己申告に依存したものです。そのため、ICOは「自己申告への依存は容易に回避できるため、子どもにとってリスクとなる可能性がある」とRedditに警告していました。



2025年12月、ICOは「主に自己申告に年齢確認を依存しているオンラインプラットフォームに焦点を当てた継続的な取り組みの一環」として、Redditによる児童の個人情報の取り扱いを継続的に監視していました。



そして、2026年2月24日になってついにRedditに罰金を科すことを発表。ICOは「Redditが自己申告よりも強力な年齢確認メカニズムを導入しなかったため、13歳未満の児童の個人情報を処理する法的根拠がない」と言及し、これによりRedditがイギリスのオンライン安全法に違反したと主張しています。



また、ICOはRedditに対して「2025年1月まで児童に対するリスクを評価し、軽減するためのデータ保護影響評価を実施すること」を求めていましたが、同社はこれを行なうことができませんでした。



ICOはこの結果について、「この失敗はRedditが子どものデータを違法に利用し、子どもを不適切で有害なコンテンツにさらす可能性があることを意味しています」と発表しています。





なお、ICOはRedditに対する罰金額を設定するにあたり、違反行為の影響を受ける児童の数、引き起こされる可能性のある被害の程度、違反行為の期間、Redditの世界的な売上高を考慮したそうです。



ICOはオンラインサービスにおける年齢確認システムについて、「年齢保証ツールは子どもが利用すべきではないオンラインサービスにアクセスすることを防ぐガードレールとして機能し、プラットフォームがそれに応じてオンライン体験をカスタマイズするのに役立ちます。これらのツールは子どもがオンラインで直面するデータリスクを軽減し、児童の規約への準拠をサポートするためのアプローチの一部となります」と言及しました。



Redditは今回のICOによる罰金について、「Redditはユーザーのプライバシーと安全に深く配慮しているため、年齢に関わらず、ユーザーに個人情報の共有を求めていません。ICOがイギリスのユーザーに関するより多くの個人情報を収集するよう求めることは、直感に反するものであり、ユーザーのオンラインプライバシーと安全に対する当社の強い信念と矛盾しています。我々はICOの決定に対して控訴するつもりです」とThe Registerにコメントしています。

