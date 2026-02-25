Appleが一部のMac Miniをアメリカで製造する計画を正式に発表
Appleがテキサス州ヒューストンの拠点を大幅に拡張し、2026年後半からMac miniの製造を初めてアメリカ国内で開始することを発表しました。この取り組みは、同社が推進する6000億ドル(約93兆円)規模の国内投資計画の一環であり、AIサーバーの製造拡大や新たな教育施設の開設を通じて、数千人の雇用を創出するとともに国内の高度な製造技術を支えることを目的としています。
Apple accelerates U.S. manufacturing with Mac mini production - Apple
https://www.apple.com/newsroom/2026/02/apple-accelerates-us-manufacturing-with-mac-mini-production/
Apple will soon make (some) Mac Minis in the US | The Verge
https://www.theverge.com/tech/883581/apple-mac-mini-production-texas-houston
ヒューストンでの生産はFoxconnの施設で行われ、同拠点の面積はこれまでの2倍に拡大される見込みです。アメリカで製造される製品は主に北米市場に供給され、海外市場向けには引き続きアジアの拠点が活用されます。
この決定の背景には、トランプ政権による25％の関税賦課の警告に応じる形での国内投資促進という側面もあり、Mac miniは需要の安定性から選定されました。Mac miniは2024年にM4チップを搭載して2010年以来の大幅な刷新を遂げましたが、全Mac販売台数に占める割合は約5％のニッチな製品であり、価格は9万4800円から設定されています。かつて2013年からテキサスで組み立てられていたMac Proが低需要により生産を縮小した経緯がありますが、同社はMac miniの需要にはより楽観的な見方を示しています。
M4／M4 Pro搭載で手のひらサイズに小型化したMac miniが2024年11月8日(金)に登場、価格は税込9万4800円から - GIGAZINE
さらにAppleはヒューストンでの高度なAIサーバー製造も加速させており、2025年に開始された生産は当初の予定を上回るペースで進んでいることを報告しています。現地で製造されたロジックボードを搭載したサーバーは、アメリカ各地のAppleデータセンターで使用されています。
また、年内には面積約1860平方メートルのAdvanced Manufacturing Centerがヒューストンに開設され、学生やサプライヤーの従業員に対し、Appleの専門家が革新的な製造プロセスを直接指導します。これは、すでに130社以上の中小メーカーにトレーニングを提供しているデトロイトのApple Manufacturing Academyの成功を拡大するものです。
Appleのアメリカ製造プログラムは広範囲に及んでおり、TSMC、Broadcom、Texas Instrumentsなど国内24工場のパートナーから、すでに200億個を超える国内産チップを調達しているとのこと。テキサス州シャーマンではGlobalWafersが40億ドル(約6000億円)規模のウェーハ工場を稼働させ、アリゾナ州ピオリアではAmkorがAppleを最大顧客とする70億ドル(約1兆900億円)規模の半導体パッケージング施設を建設中です。
また、2026年にはTSMCのアリゾナ工場から1億個を超える高度なチップを購入する予定であり、これは前年からの大幅な増加となります。加えてケンタッキー州のコーニングの施設もiPhoneおよびApple Watch用のガラス製造に特化しており、年内には全世界に出荷される新型モデルのすべてに同州産のガラスが採用される見通しです。
・関連記事
Appleがアメリカ国内への88兆円超えの投資を発表、iPhoneの強化ガラスは100％アメリカ製になりトランプ大統領にはガラスと金の記念品を贈る - GIGAZINE
TSMCの生産能力をめぐってAppleはNVIDIAと競合してチップ生産ラインの確保に苦戦か - GIGAZINE
iPhone 18のカメラセンサー製造はSONYではなくSamsungが担当しアメリカの工場で作られる予定 - GIGAZINE
Appleのティム・クックCEOがiPhone Airのバッテリー寿命についてCorningのガラス工場で語る - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ハードウェア, Posted by log1i_yk
You can read the machine translated English article Apple officially announces plans to manu….