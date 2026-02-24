2026年02月24日 16時00分 ネットサービス

アーティストなどのPinterestユーザーは「AIモデレーション・AI生成アート・AI機能のせいでプラットフォームが悪化した」と不満を漏らしている



画像共有サービスのPinterestでは生成AIを用いた投稿作品が増加しているほか、モデレーターにAIが導入されたことで無害な写真がフラグ付けされた報告が続出しているなど、「AIによってPinterestの質が悪化した」という声が挙がっています。



Pinterest Is Drowning in a Sea of AI Slop and Auto-Moderation

https://www.404media.co/pinterest-is-drowning-in-a-sea-of-ai-slop-and-auto-moderation/





近年は生成AIを用いてクオリティの高い画像や動画の生成が可能となっており、Pinterestにも多数のAI生成コンテンツが投稿されています。Pinterestは過去に「生成AIツールの出現は、多くの人々にとって創造性とインスピレーションを高めるのに役立ちました。同時に、これらのツールは始まったばかりであり、一部のユーザーからはPinterestで目にする生成AIコンテンツについて、もっと透明性を高めてコントロールしたいという声も聞いています」と述べており、AI生成画像を禁止するのではなく、ラベル付けしてAIを使用したと分かるようにしたり、生成AIコンテンツを表示するかしないかジャンルごとに制御できる機能を導入したりと、ユーザーがコントロールできるような方針を採用しています。



Pinterestを利用するアーティストのティアナ・オレグリア氏は404 Mediaの取材に対し、AIの影響はAI画像だけではなくユーザーコミュニティで不満が続出するほどひどいAIモデレーションにもあると述べています。オレグリア氏のPinterestアカウントでは作品の参考資料としてさまざまな写真を掲載していますが、2025年後半頃から「電話に銃を向けた男性のストック写真」が「自傷行為」とフラグ付けされたり、「服を着たふたりの女性が親密にハグしている写真」が削除されたりと、一見無害に見える写真がモデレーションに引っかかるケースが増えたそうです。



モデレーションによってフラグ付けされたり削除されたりした作品は、異議申し立てをすることで再度表示することができますが、ある程度の手間と時間がかかります。また、必ずしも異議申し立てが認められるとは限らないほか、最悪の場合はアカウントが停止されてしまう恐れもあるとオレグリア氏は指摘しました。



Redditでは、Pinterestにおける同様のAIモデレーションに不満の声が多数挙がっています。2026年2月の投稿では「100％手描きのイラストを作成し、自分の作品には手描きであることを明確にラベル付けしています。しかし、Pinterestが私のピンに『AI修正画像』のラベルを自動的に追加し続けます。私が異議を申し立てるたびにPinterestがラベルを削除しますが、新しい作品を投稿する度に同じことが起こります」という問題が報告されました。404 Mediaの取材に応えたアーティストのミン・ザクガ氏も同様に、画像生成技術が広まった以前に発表した作品に「AI修正画像」のラベルが付与され、AIを使用していないと証明する長いプロセスを要求されていると不満を語っています。





モデレーションが悪化した原因として、一部のユーザーは「Pinterestが問題のあるコンテンツをチェックするモデレーターを人間からAIに置き換えたことで、AI関連のラベルだけではなく著作権違反やポルノ規制などの判断も以前より悪化している」と指摘しています。実際にPinterestは2026年1月にAI推進の一環として従業員の15％を解雇しており、元従業員が公開した社内メールでは「AIに特化したチームにリソースを再配分し、AIを活用した製品と機能を優先している」と記載されていました。



また、Pinterestのビル・レディCEOは2026年1月にFortuneのコラムで「Pinterestでは、AIを導入することでソーシャルメディアのあり方を一変させています。怒りをあおってエンゲージメントを促すという従来のやり方ではなく、ユーザーの幸福をより積極的に促進するためにAIを活用しています。Pinterestのようなソーシャルメディアプラットフォームは、ユーザーが創造的で独創的なアイデアを共有したいという意欲によって成否が分かれるのです」と語っており、AIを積極的に導入する姿勢を明確にしています。



404 Mediaが取材した複数のアーティストはポートフォリオや資料集として有用だったPinterestがプラットフォームとして悪化しているという嘆きの声や、AIを推進する方針に反対してアカウントを削除したと語りました。

