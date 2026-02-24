2026年02月24日 11時35分 AI

IBMの株価が13％下落、AnthropicがClaude Codeで「COBOLを使ったレガシーシステムのモダナイゼーションの自動化」を解説したのが原因



Anthropicは2026年2月23日に、「Claude Codeを使ってCOBOLを使ったレガシーシステムを近代化する手法」を解説するブログを公開しました。このブログが公開された後、IBMの株価が13％超も急落しています。



IBM is the latest AI casualty. Shares tank 13% on Anthropic programming language threat

https://www.cnbc.com/2026/02/23/ibm-is-the-latest-ai-casualty-shares-are-tanking-on-anthropic-cobol-threat.html





Anthropic touts AI for COBOL, IBM stock takes a hit • The Register

https://www.theregister.com/2026/02/23/ibm_share_dive_anthropic_cobol/



IBM Shares Crater 13% After Anthropic Says Claude Code Can Tackle COBOL Modernization - Slashdot

https://slashdot.org/story/26/02/23/2110221/ibm-shares-crater-13-after-anthropic-says-claude-code-can-tackle-cobol-modernization



IBMはCOBOLで書かれたレガシーシステムを最新技術を用いて刷新する「モダナイゼーション」を、主要事業のひとつとしています。また、IBMは大規模トランザクション処理に最適化されたメインフレームを販売しており、これでもCOBOLがよく利用されています。実際、金融機関や官公庁の基幹システムの多くでCOBOLが採用されており、アメリカの場合、ATM取引の約95％がCOBOLで書かれたレガシーシステム関連のものだそうです。



しかし、COBOLに精通したエンジニアは年々減少しており、ドキュメントの不備や暗黙のビジネスルールを理解するのが困難だったりと、COBOLのモダナイゼーション作業は非常に難航するケースがほとんどだそうです。





しかし、このモダナイゼーションにおける複雑性の大部分を占める「調査・分析作業」を、Claude Codeを使えば自動化することができるとAnthropicがブログで報告しました。Anthropicによると人間のアナリストが数カ月かかっていた「調査・分析作業」が、Claude Codeなら短期間で完了できるようになるとのことです。



How AI helps break the cost barrier to COBOL modernization | Claude

https://claude.com/blog/how-ai-helps-break-cost-barrier-cobol-modernization





AnthropicがCOBOLのモダナイゼーションにClaude Codeが有用であることを報告したのち、IBMの株価が13％も下落しました。これにより、IBMの株価は2026年に入ってから24％超下落したこととなります。



なお、Anthropicは同日にコード内の脆弱性をスキャンして発見することができる「Claude Code Security」も発表しており、この発表によりセキュリティ関連企業の株価も下落したとCNBCは指摘しています。



「Claude Code Security」が登場、コード内の脆弱性をスキャンして修正提案もしてくれる - GIGAZINE

