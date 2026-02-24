2026年02月24日 12時03分 AI

OpenAIのサム・アルトマンCEOいわく「人間を訓練するには20年の時間と食料が必要」で「AIのエネルギー消費に関する議論は不公平」



OpenAIのサム・アルトマンCEOが2026年2月20日にThe Indian Expressの対談番組に出演し、AIに関する1時間にわたるインタビューに応じました。番組の中でアルトマンCEOはAIのエネルギー問題や宇宙データセンターについて語っています。



‘Humans use lot of energy too’: OpenAI’s Sam Altman on resources consumed by AI, data centres | Technology News - The Indian Express

https://indianexpress.com/article/technology/artificial-intelligence/ai-energy-water-usage-sam-altman-openai-express-adda-10546154/?ref=artificial-intelligence_pg



Sam Altman vs Elon Musk: Why OpenAI’s CEO says space-based data centres won’t matter this decade | Technology News - The Indian Express

https://indianexpress.com/article/technology/artificial-intelligence/sam-altman-elon-musk-space-data-centres-10543749/



'Water IS Totally Fake!': Sam Altman On Resources Consumed By Data Centers: ChatGPT - YouTube





アルトマンCEOはインドAIインパクトサミット2026に登壇するべくインドを訪れており、その一環としてThe Indian Expressのインタビュー番組であるExpress Addaに出演しました。





インタビューの中でAIのエネルギー消費について問われたアルトマンCEOは「『人間が1回の推論クエリを実行するのに必要なコスト』と『AIモデルをトレーニングするのに必要なコスト』を比べる不公平な議論が多すぎる」と主張。そして「人間をトレーニングするには膨大なエネルギーが必要です。人間が賢くなるには20年の時間が必要であり、20年の間に食べたすべての食料も考慮する必要があります。さらに、これまで生きてきた1000億人の人間による『捕食者に食べられないようにする』とか『科学を理解する』といった広範囲にわたる進化が賢い人間を生み出したのです」と述べ、人間とAIを公平に比較するとAIのほうがコスト効率が高いと主張しました。



また、インタビューでは「宇宙にデータセンターを設置する」というアイデアも話題に上がりました。AIデータセンターは大量の熱を排出するため冷却手段が課題となっており、「宇宙空間にデータセンターを設置することで冷却コストを最小化する」というアイデアが真面目に検討されています。宇宙データセンターは打ち上げコストを考慮しても地上より低コストで運用可能とされており、すでにNVIDIAが支援するスタートアップが打ち上げ準備を進めているほか、SpaceXやBlue Originが打ち上げを巡って競争していることも報じられています。



「宇宙AIデータセンター」の展開を巡ってイーロン・マスクのSpaceXやジェフ・ベゾスのBlue Originが争っている - GIGAZINE





そんな宇宙データセンター計画について、アルトマンCEOは「現時点では、宇宙にデータセンターを設置するというアイデアはばかげています。打ち上げコストの概算に加えて、宇宙で壊れたGPUを修理することの難しさを勘案すると、軌道上にデータセンターを設置するというアイデアは今後10年間は意味をなさないでしょう」と述べ、否定的な姿勢を示しました。





なお、アルトマンCEOはCNBC-TV18のインタビューにも応じており、「AIによって実際に仕事を失う人がいる一方で、経営者が解雇の理由として不当にAIを持ち出す『AIウォッシング』も発生している」といった内容を語っています。



Sam Altman Mega Exclusive LIVE | India Is Building Incredible AI: Open AI CEO | AI Summit | N18L - YouTube

