2026年02月23日 12時00分 AI

SamsungがGalaxy AIにAIエージェントのPerplexityを追加、GeminiやBixbyと合わせて利用可能に



AppleはGoogleの生成AIであるGeminiをベースとしたSiriのリリースによりiPhoneを強化することを計画（https://gigazine.net/news/20260212-apple-ios-26-4-siri-gemini-update/）しています。これに対して、スマートフォン市場でしのぎを削るSamsungのGalaxyが、独自AIのGalaxy AIにAIチャットボットを搭載したブラウザのPerplexityを追加すると発表しました。



現地時間の2026年2月20日、Samsungは独自のAIエージェントであるBixbyの最新バージョンのベータプログラムを発表しました。このアップデートにより、Bixbyはリアルタイムウェブ検索機能をサポートします。



BixbyはPerplexityを介してリアルタイムで最新の情報にアクセスし、検索結果をBixby独自のユーザーインターフェース内に表示することが可能となります。ユーザーは一貫したシームレスな体験の中でトピックを検索したり、質問への回答を得たりすることが可能。別のブラウザやアプリにリダイレクトされることなく必要な情報をより迅速に調べることができ、目の前のタスクに集中できるようになるとのこと。





この新しいBixbyは、Galaxy向けの独自ユーザーインターフェース(UI)であるOne UIの最新バージョンとなる「One UI 8.5」で利用可能です。One UI 8.5は記事作成時点ではドイツ、インド、韓国、ポーランド、イギリス、アメリカを含む一部の国で利用可能です。



これとは別に、現地時間の2026年2月22日にSamsungはGalaxy AIの機能を拡張し、複数のAIエージェントを利用できるようにすると発表しました。このマルチエージェント構想の一環として、Galaxy AIではPerplexityを追加のAIエージェントとして利用できるようになります。これまでGalaxy AIのAIエージェントとしては、Samsung独自のBixbyとGoogleのGeminiが利用可能でした。



これにより、Samsungがリリース予定のGalaxy S26ではBixbyやGeminiを呼び出すだけでなく、「ヘイ、Plex」と話しかけることでPerplexityを呼び出すことが可能になります。





PerplexityのGalaxy AIへの統合は、Samsungが推進する「マルチエージェントエコシステム」のほんの一要素に過ぎないとThe Vergeは指摘。多くの場合、ユーザーはAIエージェントの得意分野に応じて、異なるタスクに異なるAIエージェントを使用します。そこで、SamsungはOSに異なるAIエージェントを統合することを模索しているわけです。



Samsungは人々がスマートフォンとのやり取りにAIを活用するケースが増えると考えているようです。しかし、ユーザーは特定のAIに強い愛着を抱くことがあるため、Samsungはユーザーが自分のスマートフォンの中核に好きなAIを搭載できる自由を与えることで、AppleやGoogleといった競合他社との差別化を図ろうとしているようです。



PerplexityはGalaxyスマートフォンに組み込まれ、質問への回答を素早く得るための単なる透過的なアプリではありません。PerplexityはSamsungのメモ、時計、ギャラリー、リマインダー、カレンダーに加え、一部のサードパーティー製アプリにもアクセスできるようになるとのこと。ただし、Samsungは具体的にどのアプリにPerplexityがアクセスできるかについて明らかにしていません。





なお、Samsungは発表イベントの「Galaxy Unpacked」を2026年2月26日に開催予定となっており、この中でSamsungのマルチエージェント構想に関するさらなる詳細が聞けるはずであるとThe Vergeは指摘しています。



