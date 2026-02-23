2026年02月23日 23時00分 サイエンス

アフリカのハチミツハンターが「ミツバチの巣を教えてくれる鳥」を呼ぶ声には地域ごとの方言がある



アフリカ南部のモザンビークでハチミツを取るハンターは、ミツバチの巣を見つけるために鳥と協力することが知られています。そんなハチミツハンターと鳥がコミュニケーションの際に使う音声には、地域ごとの「方言」が存在し、人間と鳥の間で方言が共有されていることが明らかになりました。



サハラ以南のアフリカに生息するGreater honeyguide(ノドグロミツオシエ)という鳥は、ハチミツハンターの声に気付くとミツバチの巣がある場所まで案内するという習性で知られています。この協力関係は双方にメリットがあり、ハチミツハンターはミツバチを火で鎮圧してハチミツを手に入れることができ、ノドグロミツオシエは残ったミツロウや幼虫を安全に食べることができます。



南アフリカのケープタウン大学で人間とノドグロミツオシエの協力関係を研究しているジェシカ・ファン・デル・ヴァル博士は、「ここでは人間と野生動物が相互に利益を得るための積極的な連携が行われています」と、科学系メディアのLive Scienceに語っています。



ハチミツハンターはノドグロミツオシエを探す時、まるで動物の鳴き声やうなり声のようにも聞こえる独特の声で呼びかけることが知られています。ハチミツハンターの呼び声は、以下動画の47秒付近から聞くことができます。



ハチミツハンターとノドグロミツオシエの協力はアフリカのさまざまな地域で行われており、地元のハンターはそれぞれ独特の方法でコミュニケーションを取っています。ファン・デル・ヴァル氏らの研究チームは、ハチミツハンターの呼び声にどのような地域差があるのかを調査しました。





研究チームはモザンビーク北部のニアッサ特別保護区にある13の村で、131人のハチミツハンターからノドグロミツオシエの呼び声を録音しました。これらの地域ではヤオ族の人々が野生で採取するハチミツに生計を依存しているとのこと。



録音データを分析した結果、ハチミツハンターの呼び声は村と村の距離に応じて変化することがわかりました。そして興味深いことに、ある村から別の村へと移り住んだハチミツハンターは、新しい村に根付いていた「方言」を取り入れることが判明しました。



ファン・デル・ヴァル氏はハチミツハンターの方言について、「発音が違うようなものです。鳥たちと話すときに使う言語は1つですが、方言がいくつかあるのです」「文化を持つ動物はたくさんいますが、人間は野生の訓練されていない動物とのコミュニケーションにおいても、文化に大きく左右されるのです」と語っています。



この研究には関わっていないフランス国立科学研究センターのフィリップ・ヒーブ上級研究員は、ノドグロミツオシエが地元の方言を強化している可能性があると指摘。「ノドグロミツオシエが地元の呼び声に優先的に反応することを学べば、逆にこの好みが人間の地元における呼び声の一貫性を強化するはずです」と述べています、ノドグロミツオシエは、遠い村に住むハチミツハンターの聞き慣れない声を無視することで、移動距離を抑えている可能性があるとのこと。



ノドグロミツオシエは他の鳥の巣に卵を産み付ける托卵を行う習性があるため、ハチミツハンターの呼び声は親鳥ではなく、他のノドグロミツオシエから学んでいると考えられます。ファン・デル・ヴァル氏は、「人間の文化には非常に多様性があり、使用される信号や呼び声だけでなく、ノドグロミツオシエとの関わり方や相互作用にも大きな違いが見られます」と述べました。

