2026年02月20日 12時46分 メモ

Appleが「iCloudで児童性虐待記録物の検出・対策を怠った」としてウエストバージニア州に訴えられる



「iCloudが児童性虐待記録物(CSAM)の保存・流通手段として使われているのを見過ごし、何も対策してこなかった」として、ウエストバージニア州がAppleを提訴しました。



West Virginia Attorney General Sues Apple for Role in Distribution of Child Sexual Abuse Material | Office of the WV Attorney General John B. McCuskey

https://ago.wv.gov/article/west-virginia-attorney-general-sues-apple-role-distribution-child-sexual-abuse-material



ウエストバージニア州司法長官のJB・マッカスキー氏は提訴にあたり「子どもの『捕食者』のプライバシーを守るなど断じて許されません。なによりウエストバージニア州の法律に違反しています。Appleはこれまで、自分たちを監督する道徳的に正しい行いを拒否してきました。このため私は、CSAMを保存・共有することで子どもたちが再び傷付くことのないよう、法律に従ってCSAMを報告するよう要求するために、訴訟を起こしました」と述べました。





連邦法は、アメリカに拠点を置く企業に対して、検出されたCSAMを全米行方不明・搾取児童センター(NCMEC)に報告することを義務付けています。2023年の報告数はMetaが3060万件以上、Googleが147万件だったのに対し、Appleはわずか267件でした。このため、マッカスキー氏は「Appleが検知技術を導入しなかったのは、消極的な見落としではなく、自らの選択です」と指摘しています。



ウエストバージニア州司法長官事務所はAppleに対して法廷損害賠償と懲罰的損害賠償、効果的なCSAM検出手段の実装を義務付ける差し止め命令、今後さらに安全な製品設計を義務付ける公平な改善策を求めています。



ちなみに、Appleは2021年に「児童の性的搾取を防ぐためにメッセージアプリやiCloudの内容をスキャンする」という施策を発表したことがあります。



しかし、人権団体が「かえって子どもたちを危険にさらすことになる」と強く反対。



機能実装は延期されたのち、破棄されたと報じられています。



このあと、Appleはイギリスで持ち上がった「メッセージアプリの通信内容スキャン」などを義務付ける「オンライン安全法案」に反対の姿勢を表明しています。



経緯を追うと「Appleは対策をしようとしていたのに外圧でできなかった」ように見えます。



なお、ウエストバージニア州司法長官事務所は、Appleが社内でiCloudのことを「児童ポルノを配信するための最大のプラットフォーム」と表現していたと述べています。

