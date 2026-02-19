2026年02月19日 13時10分 AI

Microsoftが生成AI利用ガイドの例に「ハリー・ポッター」を使用していたことが話題になった直後に該当ページが削除される



Microsoftが公開している「Azure SQLデータベースに生成AIをどう組み込むか」を解説したガイドに、データをAIに理解させ検索して活用する例として「ハリー・ポッター」シリーズの内容が使用されていました。このガイドは2024年11月に公開されたものですが、「ハリー・ポッター」シリーズを用いた例が著作権侵害ではないかとソーシャルニュースサイトのHacker Newsで話題になった直後、該当するページが削除されています。



Microsoftが2024年11月19日に公開した「LangChain Integration for Vector Support for SQL-based AI applications」というページは記事作成時点で削除されていますが、インターネットアーカイブから閲覧することができます。



このページは、Microsoftのデータベース管理システムであるSQL Serverが、Azure SQLおよびMicrosoft FabricのSQLデータベースにおいてネイティブのベクトル検索機能をサポートするようになったことを告知するものです。従来のSQLデータベースは表形式のデータを正確に検索することに優れていた一方で、「ポジティブな文章を検索」というような意味ベースの検索は基本的にできませんでした。そんなSQLに、意味が近い文章を数学的な距離で探せる「ベクトル検索」が追加されたことで、専用のベクトルデータベース無しにSQLだけでデータベースの内容を管理しやすくなり、検索拡張生成(RAG)などのAIアプリケーション構築が容易になったというわけです。



その上で、「LangChain Integration for Vector Support for SQL-based AI applications」のページでは「LLMを使用して、わずか数行のコードで独自のアプリケーションに生成AI機能を追加する方法」をガイドしています。新たに公開された「langchain-sqlserver python」パッケージをインストールし、Azure Blobストレージからデータセットを読み込んだ上で入力トークンの制限をクリアするために小さなチャンクに分割したら、埋め込み生成とチャット完了のための関数を定義します。Vector Storeを初期化し、埋め込みとともにドキュメントをAzure SQLに挿入することで、類似性検索を実行できるようになります。



Microsoftはこの「ベクトル検索のサンプル」として、「ハリー・ポッターと賢者の石」を使用しました。Microsoftは「よく知られたデータセットを使用することで、多くの人に馴染みがあり、魅力的な例を作成することができます」と説明しています。実際に、「ハリー・ポッターと賢者の石」の内容を含むデータベースにベクトル検索を組み込むことで、「ハリーは最初に魔法使いだと知らされたときどう感じた？」といった意味や感情ベースの質問に回答できたり、「ハリー・ポッターと賢者の石」の世界をベースにした自分だけのストーリーを作り上げたりといった例をMicrosoftは示しています。





さらに同ページでは、「ハリー・ポッターと賢者の石」の内容から生成したAIによるビジュアルも掲載していました。





このMicrosoftのページは2024年11月19日に公開されたものですが、2026年2月19日にソーシャルニュースサイトのHacker Newsに取り上げられ、許諾の有無が説明されていない状態で「ハリー・ポッターと賢者の石」を生成AIに組み込んでガイドの例に使用している点や、AI生成の画像まで掲載している点について、著作権の問題が指摘されました。また、このような明らかに問題がある内容がそのまま公開されていたMicrosoftの姿勢にも疑問の声が挙がっています。



そして、Hacker Newsのスレッドが作られてから約2時間後、Microsoftが該当のページを削除したことが報告されました。「1年以上公開されっぱなしだった2024年の記事が、話題になったこのタイミングで削除されるのは、Microsoftの誰かがこのスレッドを見たのでしょうか？」など驚くコメントが多数寄せられています。

