YouTubeがおすすめシステムの不具合でシステム停止
2026年2月18日の10時頃、YouTubeにつながりにくくなる事象が発生しました。この不具合は「おすすめシステム」の問題により引き起こされたことが分かっています。
本日 YouTube で不具合が発生しているという報告を多数いただいており、現在調査を行っています。進捗があり次第、下記のリンクにてお知らせさせていただきます。 https://t.co/ZDmmxYsoei— YouTube Japan (@YouTubeJapan) February 18, 2026
2月18日の朝からYouTubeにつながりにくくなる事象が発生し、多くのユーザーがSNSで不具合を報告しました。SNS上の不具合報告を集計するDowndetectorでは、2月18日の10時前から11時過ぎにかけて報告があったことが示されています。アメリカではピーク時で約30万件の報告がありました。
一部のユーザーは「ウェブサイトの埋め込みや登録チャンネル等は見えるが、トップページが機能しない」などと報告しています。
Youtubeの不具合だけど、トップページ？だけなのかね？— 文月幾人🗝🍀 (@ikuto_fumituki) February 18, 2026
一応現在再生しているものとか、アプリなら「登録チャンネル」とか「マイページ」からは行けるけど、あと通知の来たものとかね。
PCだと動画再生エリアの脇のお勧め欄？真っ白だけどね！ https://t.co/KR3yw8FxfN
youtube 不具合でホーム画面死んでるね。— ユート🎲Immersive lab (@asobi_yuto) February 18, 2026
こんなにチャンネル登録が大事だと思ったのは初めて。
好きなチャンネルはちゃんと登録しよ。 pic.twitter.com/1yxv598iaA
YouTubeではなく他のプラットフォームから視聴するよう促す媒体も見られました。
18日(水)10時25分現在、Youtubeの不具合により動画の視聴ができない場合があります。— ウェザーニュースLiVE (@wni_live) February 18, 2026
YouTubeで番組再生ができない場合は、こちらからも番組をご覧いただけますので、お試しください。
・TikTok https://t.co/ABimls4fx7
・Rチャンネル CH107 https://t.co/tdZEqeEV0I
YouTubeは18日11時過ぎにヘルプページを更新し、トップページが復旧したと伝えました。YouTubeによると「おすすめシステムの問題により、YouTube上のさまざまな場所(トップページ、YouTube アプリ、YouTube Music、YouTube Kidsを含む)で動画が表示されない状況となっておりました」とのことです。
YouTubeは「引き続き完全な修正に向けて取り組んでおります。また、一部のユーザーがYouTube TVにログインできないという報告が少数ながら寄せられています。これはYouTube全体で発生している広範な問題に関連しており、こちらも修正に向けて取り組んでおります。続報をお待ちください！」とも伝えています。
