YouTubeがおすすめシステムの不具合でシステム停止



2026年2月18日の10時頃、YouTubeにつながりにくくなる事象が発生しました。この不具合は「おすすめシステム」の問題により引き起こされたことが分かっています。







2月18日の朝からYouTubeにつながりにくくなる事象が発生し、多くのユーザーがSNSで不具合を報告しました。SNS上の不具合報告を集計するDowndetectorでは、2月18日の10時前から11時過ぎにかけて報告があったことが示されています。アメリカではピーク時で約30万件の報告がありました。



一部のユーザーは「ウェブサイトの埋め込みや登録チャンネル等は見えるが、トップページが機能しない」などと報告しています。









YouTubeではなく他のプラットフォームから視聴するよう促す媒体も見られました。





YouTubeは18日11時過ぎにヘルプページを更新し、トップページが復旧したと伝えました。YouTubeによると「おすすめシステムの問題により、YouTube上のさまざまな場所(トップページ、YouTube アプリ、YouTube Music、YouTube Kidsを含む)で動画が表示されない状況となっておりました」とのことです。



YouTubeは「引き続き完全な修正に向けて取り組んでおります。また、一部のユーザーがYouTube TVにログインできないという報告が少数ながら寄せられています。これはYouTube全体で発生している広範な問題に関連しており、こちらも修正に向けて取り組んでおります。続報をお待ちください！」とも伝えています。

