2026年02月18日 10時23分 AI

Googleの年次開発者向け会議「Google I/O 2026」の日程が明らかに



Googleの年次開発者向け会議であるGoogle I/Oの2026年版「Google I/O 2026」が、2026年5月19日と20日に開催されることが発表されました。



Google I/O 2026

https://io.google/2026/





Google I/O 2026: Save the date, event information

https://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/io-2026-save-the-date/



Google announces dates for 2026 developer showcase | Mashable

https://mashable.com/article/google-io-annouced-for-may-19-20



Googleのスンダー・ピチャイCEOは、2026年2月18日に自身のX(旧Twitter)アカウントを更新し、Google I/O 2026が5月19日から開催されることを明かしました。



See you all at Google I/O starting May 19th! https://t.co/KgNKbb3nMu pic.twitter.com/OD6x3IYtTi — Sundar Pichai (@sundarpichai) February 17, 2026



Googleの公式ブログによると、Google I/O 2026はアメリカのカリフォルニア州マウンテンビューにあるショアライン・アンフィシアターで開催されます。GoogleはGoogle I/O 2026出の発表内容について、「GeminiからAndroidまで、GoogleのAIに関する最新のブレークスルーや、Google製品におけるアップデートについてぜひご覧ください」と記しました。



Googleは2025年のGoogle I/O 2025の中で、約2時間におよぶ基調講演を行いましたが、これについて海外メディアのMashableは「一言でいえば、AI、AI、そしてさらにAIでした」と記しています。





なお、GoogleがGoogle I/O 2025で発表したAIおよびAI関連機能には以下のようなものがあります。



なお、Google I/O 2026の基調講演はライブ配信される予定です。

