2026年02月17日 22時00分

TikTok中毒の原因「無限スクロール」を廃止するべくEUが動く



EUの政策執行機関である欧州委員会(EC)が、「TikTokの中毒性のあるデザインがデジタルサービス法(DSA)に違反している」という暫定的な判断を下しました。



Commission preliminarily finds TikTok's addictive design in breach of the Digital Services Act | European Commission

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_312





The EU moves to kill infinite scrolling – POLITICO

https://www.politico.eu/article/tiktok-meta-facebook-instagram-brussels-kill-infinite-scrolling/



現地時間の2026年2月6日、ECはTikTokの中毒性のあるデザインがDSAに違反しているという暫定的な判断を下しています。ECが「中毒性のあるデザイン」と指摘しているのは、TikTokの「無限スクロール」「自動再生」「プッシュ通知」「高度にパーソナライズされたオススメシステム」などです。



ECの調査では、「TikTokは中毒性のあるデザインが、未成年者や脆弱(ぜいじゃく)な成人を含むユーザーの心身の健康にどのような害を及ぼす可能性があるかを適切に評価していなかった」ということが予備的に示されています。





例えば、TikTokの特定のデザイン機能はユーザーに常に新しいコンテンツを「報酬」として提供することで、画面をスクロールし続けるよう衝動を刺激し、ユーザーの脳を「自動操縦モード」に移行させるそうです。科学的研究によると、これは強迫的な行動につながり、ユーザーの自制心を低下させる可能性があることが示されています。



また、TikTokは評価において、未成年者が夜間にTikTokに費やす時間、ユーザーがアプリを開く頻度、その他の潜在的な指標など、アプリの強迫的使用に関する重要な指標を無視していたとECは指摘しました。





TikTokは中毒性のあるデザインから生じるリスクを軽減するための合理的かつ適切かつ効果的な対策を実施できていないとECは指摘。例えば、TikTokは中毒性のあるデザインに対抗するためのツールとして、スクリーンタイム管理ツールやペアレンタルコントロールツールなどを提供しています。しかし、これらはTikTokの中毒性のあるデザインに起因するリスクを効果的に軽減していないとECは指摘しているわけです。



スクリーンタイム管理ツールは簡単に解除可能で、ユーザーがTikTokの利用時間を減らしたりコントロールしたりする上で「効果的ではない」とECは言及。同じように、ペアレンタルコントロールツールも保護者が設定を行うために追加の時間とスキルを必要とするため、「効果的ではない可能性がある」とECは主張しています。





記事作成時点で、ECはTikTokがサービスの基本設計を変更する必要があると考えています。具体的には、「無限スクロール」などの主要な中毒性の高い機能を時間の経過と共に無効にすることや、夜間を含む効果的な「スクリーンタイムブレイク(休憩)」を導入すること、オススメシステムの調整などを求めました。



今回の暫定的判断はTikTokのリスク評価報告書、内部データ、複数の情報要求に対するTikTokの回答の分析、広範な科学的研究、行動依存症を含む複数の分野の専門家へのインタビューなどを含む徹底的な調査に基づいています。



今回の暫定的判断に対して、TikTokは抗弁権を行使することが可能です。具体的にはECの調査ファイル内の文書を検討し、予備的調査結果に対して書面で回答することができます。同時に、独立した諮問グループの欧州デジタルサービス委員会に相談することも可能です。



なお、ECの見解が最終的に承認された場合、ECは不遵守決定を下す可能性があります。これにより、違反の性質、重大性、再発性、期間に応じ、TikTokは全世界の年間売上高の最大6％に相当する罰金を科せられる可能性があります。

