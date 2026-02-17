2026年02月17日 10時39分 ハードウェア

Appleが3月4日に特別イベントの開催を予告、iPhone 17e・廉価版MacBook・GeminiベースのSiriなどを発表か



Appleが東部標準時の2026年3月4日午前9時に、ニューヨークで「Special Apple Experience」と題したイベントを開催すると海外メディアに告知していることが報じられています。イベントはロンドンと上海でも開催される予定です。



このイベントはApple Parkから行われるいつものライブ配信イベントとは異なり、規模は小さくなるものの、メディア関係者が新型デバイスに直接触れる機会を提供するものと予想されています。注目される新製品としては、iPhone 17と同じA19チップを搭載しMagSafe充電に対応すると噂されるiPhone 17eが挙げられます



Mac関連では、長らく待望されていたM5 ProおよびM5 Maxチップを搭載した14インチと16インチのMacBook Proに加え、M5搭載のMacBook Airの登場が予想されています。また、招待状には黄色、緑、青のディスクで構成された3DのAppleロゴと「You're invoited.(ご招待いたします)」というメッセージが書かれており、この3Dロゴは新型の低価格MacBookのカラーバリエーションを示唆しているとの見方もあります。



iPadについては、A18チップを搭載したベースモデルやM4チップを採用したiPad Airの更新が予測されていますが、プロセッサ以外の変更点は少ない可能性があります。また、刷新されたStudio DisplayやApple TV、HomePod miniの発表や、人工知能を強化した新しいSiriのプレビューが行われる可能性も指摘されています。



なお、このAppleのイベントはスペインのバルセロナで開催される世界最大級のモバイル関連技術展示イベント「MWC Barcelona 2026」の開催期間に重なる形で実施されます。

