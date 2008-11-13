2026年02月16日 00時50分 動画

TVアニメ『鉄鍋のジャン！』ティザーPV公開、「原作発表当時の世相・描写を尊重し過激な描写が含まれる場合があります」



1995年から2000年にかけて週刊少年チャンピオンに連載され、2026年にTVアニメ放送が予定されている『鉄鍋のジャン！』のティザーPVが公開されました。



TVアニメ『鉄鍋のジャン！』2026年、まさかのアニメ化決断！テレ東系ほかにて放送決定！！ - YouTube





『鉄鍋のジャン！』は、相手を打ち負かすためならどんな手段も厭わない悪魔のような中華料理人・秋山醬(ジャン)が個性豊かなライバルと型破りなバトルを繰り広げる料理漫画。





主人公にも関わらずまるで悪役に見えるような振る舞いを見せるジャンの姿はSNSなどでもたびたび話題になっていましたが、アニメ化はこれが初で、公式にも「これまでアニメ化されなかった理由は誰にもわからない」とコメントされていて、アニメの放送に向けて「コンプラ遵守の現代に、ジャンが究極の料理で勝負を挑む!!!」との意気込みが示されており、PVでも「原作発表当時の世相・描写を尊重し過激な描写が含まれる場合があります」という注意書きが表示されています。



監督は『オーバーテイク！』『ID: INVADED イド：インヴェイデッド』『Re:CREATORS』『アルドノア・ゼロ』などを手がけたあおきえい。シリーズ構成は『この素晴らしい世界に祝福を！』『アルスラーン戦記』『蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-』などを手がけた上江洲誠が担当。



アニメでの料理再現にあたっては多数の一流中華料理店が参加しています。参加店舗の1つ・南方中華料理 南三によると、打ち合わせ時に中華料理界隈で著名なコーディネーターの佐藤貴子さんに料理人を手配してもらった方がよいという話をしたとのことで、佐藤さんが「料理監修・コーディネート」で参加しています。





アニメ『鉄鍋のジャン！』は2026年、テレ東系列で放送予定です。



なお、原作漫画はMF文庫版から全13巻が刊行されています。



Amazon.co.jp: 鉄鍋のジャン 1 (MF文庫 6-24) : 西条 真二: 本

