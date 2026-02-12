2026年02月12日 06時00分 サイエンス

生成AIに大切な人へのメッセージを書かせると「不誠実だ」と感じて罪悪感が強まる



バレンタインに送るメッセージや感謝メール、誕生日カードなど、大切な相手に送るメッセージは短文であっても「自分のために考えてくれた言葉」だと受け取られやすいものです。アメリカのウェストバージニア大学を中心とする研究者らは、生成AIにこうしたメッセージを作らせてコピー＆ペーストし自分が書いたものとして送ると、送り手自身の罪悪感が強まるという研究結果を報告しました。



AI Ghostwriting Remorse: Guilt for Using Generative AI in Interpersonal Heartfelt Messages

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cb.70057



Whether it’s Valentine’s Day notes or emails to loved ones, using AI to write leaves people feeling crummy about themselves

https://theconversation.com/whether-its-valentines-day-notes-or-emails-to-loved-ones-using-ai-to-write-leaves-people-feeling-crummy-about-themselves-271805





ウェストバージニア大学でマーケティングを研究するジュリアン・ギヴィ氏、ダニエル・ハス氏、ニューヨーク工科大学のコリーン・P・カーク氏らの研究チームは、生成AIを「個人的なメッセージのゴーストライター」として使ったときにどのような心理的コストが生まれるのかを検証しました。



研究チームは参加者数百人を対象に、生成AIを使って大切な相手に送る感情的なメッセージを用意する場面を想像してもらうという実験を5回実施し、AIを使った場合と自分で書いた場合とで感じ方がどう変わるのかを比較しました。その結果、感謝のメール、誕生日カード、ラブレターなどいずれのケースにおいても、AIにメッセージを書かせた場合の方が罪悪感が強まる傾向が出たとのことです。





研究チームは結果の考察にあたり、「誰が作った言葉なのか」と「誰が作ったように見えるのか」のズレに注目しました。AIが生成した文章をコピー＆ペーストして署名すると、実際には自分が書いていない言葉を「自分が書いた言葉」として相手に送ることになります。研究チームはこの状態を「source-credit discrepancy(作成者と功績のズレ)」と呼び、受け手に対して自分が注いだ手間や思考を実際よりも多く見せてしまうことが後ろめたさにつながると説明しています。



このようなズレは、たとえば有名人のSNS投稿を広報チームが書いたり、政治家の演説をスピーチライターが用意したりする場合にも起きると研究チームは述べています。



同じ「自分以外が書いた文章」でも、既成のメッセージが印刷されたグリーティングカードを買って送る場合は罪悪感がほとんど生まれなかったそうです。カードの文面は最初から印刷されており「自分が書いた文章ではない」ことが送り手にも受け手にも分かりやすく、だまし討ちになりにくいからだと研究チームは説明しています。





一方で「友人にこっそり文章を書いてもらう」というケースも試したところ、生まれた罪悪感の強さはAIを使ってメッセージを作成した場合と同程度でした。研究チームはゴーストライターが人間かAIかよりも、受け手に対して自分の言葉のように見せる点が罪悪感に結びつくと述べています。



ただし、メッセージが最終的に送られなかった場合や、送り先が親しい相手ではなく単なる知人だった場合には、罪悪感が弱まる傾向が出たとのことです。研究チームは感情面の誠実さがより重く見られる関係性の相手ほど、期待を外したときの後ろめたさが強まりやすいと説明しています。



研究チームが勧めるのは、生成AIを全面的な代筆に使うのではなく「アイデア出しや下書き」として使って最後は自分の言葉に直すという方法。AIで言い回しを整えた上で相手との具体的な出来事など本人にしか書けない要素を足し、共同作業のようにすることが重要だと研究チームは述べています。