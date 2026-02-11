2026年02月11日 15時00分 スマホ

Appleが2026年度第1四半期に過去最高の売上高を記録したのは新色コズミックオレンジのiPhoneのおかげ



Appleは2026年度第1四半期(10～12月)、過去最高の四半期売上高を記録しました。これを支えたのは「中国でのiPhone人気」である報じられています。



‘Hermès orange’ iPhone sparks Apple comeback in China

https://www.ft.com/content/e2d78d04-7368-4b0c-abd5-591c03774c46



Two reasons helped record iPhone sales, and they're both orange

https://9to5mac.com/2026/02/10/two-reasons-helped-apple-hit-record-iphone-sales-and-theyre-both-orange/



2026年1月29日、Appleは2026年度第1四半期(10～12月)の業績を発表しました。これによると、2026年度第1四半期の売上高は前年同期比で16％増の1438億ドル(約22兆1700億円)で、これは四半期における売上高としては過去最高だそうです。この売上高をけん引したのがiPhoneで、すべての地域で過去最高の売上高を記録しています。



Apple、第1四半期の業績を発表 - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/01/apple-reports-first-quarter-results/





Appleのティム・クックCEOは2026年度第1四半期の記録的な売上高をけん引したのは、中国でのiPhoneの売上高の伸びであることを強調しており、実際、グレーターチャイナでのiPhoneの売上高は前年同期比で38％増を記録しています。



中国におけるApple Storeの来客数は前年同期比で2桁の伸びを記録しており、グレーターチャイナと中国本土の両方で、インストールベースは過去最高を記録しました。これに加えて、Androidからの乗り換えユーザーも過去最高を記録しており、2桁の力強い伸びを記録したそうです。





さらに、経済紙のFinancial Timesは中国でのiPhoneの売上高の伸びを支えたのは、iPhone 17 ProおよびiPhone 17 Pro Maxで登場した新色のコズミックオレンジであると報じています。報道によると、中国市場はiPhone購入者の中でも特にステータス意識が高いことで知られており、最新モデルを所有していることが一目でわかるものは効果的な販売ツールになるそうです。コズミックオレンジはまさにその効果を発揮し、Proモデルであることをアピールできます。



「iPhone 17 Pro」速攻フォトレビュー、アルミニウムボディを採用し見た目がガラリと様変わり - GIGAZINE





また、オレンジという色も重要な要素になっているとアナリストは指摘。中国のモデル兼インフルエンサーであるシャオ・メイ氏は、「この色に一瞬で惹かれました。とても特別な感じがしました。エルメスのオレンジが嫌いな人なんているでしょうか？見れば見るほど、好きになっていくんです」と語ったそうです。



報道によると、iPhone 17 Proで登場した新色のコズミックオレンジについて言及したインフルエンサーはひとりではなく、その類似性から多くの人が「コズミックオレンジ」ではなく「エルメスオレンジ」と呼んでいるそうです。

