iPhoneデザイナーのジョニー・アイブ氏がテスラ風タッチスクリーンを「簡単で怠惰」と批判、アイブ氏デザインのフェラーリは物理ボタンを積極採用



2026年2月9日、フェラーリ初の電気自動車「ルーチェ」が発表されました。iPhoneのデザイナーであるジョナサン(ジョニー)・アイブ氏の協力を取り付け、デジタルとアナログが融合した操作パネルを採用していることなどが特徴です。アイブ氏はインタビューで操作パネルの設計思想について語り、単一のパネルで全ての操作を完結できるようなデザインを批判しました。



ルーチェはまだ全容が明らかになったわけではなく、ステアリングホイール、計器クラスター、ダッシュボード、センターコンソールなど運転席の一部コンポーネントのデザインが公開されたのみです。





フェラーリ初の電気自動車の設計にあたり、同社は元Appleデザイン責任者のアイブ氏とパートナーのマーク・ニューソン氏に協力を依頼。その結果、ボタンに触れていることが明確に分かる物理ボタンを取り入れた操作パネルが誕生しました。操作パネルは下にある大きなハンドルをつかんで好きな場所に動かすことができるそうです。





こうしたデザインと対をなすのが、テスラ車などに採用される大型のタッチスクリーンです。アイブ氏はフェラーリ主催の懇親会でこうしたスクリーンを批判し、「大型タッチスクリーンは実用的ではありません。これには議論の余地がありません」と発言しました。



アイブ氏は「電気で動くならば操作方法もデジタルでなければならない」という考えを嫌って物理ボタンを採用していて、エアコンの操作からエンジンの始動まですべてタッチスクリーンで完結するようなデザインを「簡単で怠惰(easy and lazy)」と表現。



過去に「中央に大型スクリーンがある車に乗ると魂が少し死んだ気がする」と発言したことを指摘されると、アイブ氏は「大型スクリーンは便利ですが、少なくとも車両機能制御という役割においては過剰な存在です」と語りました。





Vogueとのインタビューで「このようなデザインは一般化できるでしょうか？Appleが他のスマートフォンに影響を与えたように、他の自動車業界にも影響を与えると思いますか？」と問われたアイブ氏は、「私の考え方は年々変化してきました。以前は、スマートフォンや時計のような製品を開発していて、それが模倣されると、少し子どもっぽい反応をしていました。まるで盗まれたかのように感じていたのです。今は、歳を重ねるにつれて、その製品そのものをはるかに超えた影響を与えることを意識するようになりました。私たちが発見した原則やテーマ、そして何かが、このクルマ以外にも影響を与えてくれると確信しています」と語っています。自動車のデザインはアイブ氏にも初めてだったということで、同氏はこの経験を「新しいことに挑戦し、学ぶ機会でした」と表現しました。

