Discordの代替アプリランキング

ゲーマーの間で親しまれているコミュニケーションアプリのDiscordは、通話やチャットだけでなく、ゲーム画面の共有やコミュニティの作成など、ユーザー同士のさまざまな交流を実現するアプリです。そんなDiscordがデフォルト設定を未成年者向けにすると発表しており、成年認定に顔のカメラ撮影や身分証のスキャンが必要になることがアナウンスされています。こういった大規模な変更が施される場合、Discord離れが起きるわけですが、そんな時に気になる「Discordの代替アプリとしては何が優秀なのか？」をサイバーセキュリティアナリストのマイケル・タガート氏がまとめています。



タガート氏はDiscordの代替アプリの条件を「オンラインコミュニティが構築できるプラットフォーム」としています。そして、オンラインコミュニティプラットフォームに必要な要素として以下の5つを挙げ、これらを1～5で評価しました。



機能性：コミュニティを構築・組織化・維持するためのプラットフォームに必要なすべての機能を実行できるか？

オープン性：料金を支払うことなくツールのすべての機能とコードにアクセスできるか？

セキュリティ：一般的な脅威に対してサーバーとユーザーデータはどの程度安全か？

安全性：コミュニティを管理し、悪意のある行為や望ましくない行為からコミュニティを守るために利用できる機能は何か？

分散化：サービスは単一障害点にどの程度依存しているか？



◆Discord





タガート氏はDiscordの欠点として、「過去を振り返るのが困難」「オープンではない」「メッセージがエンドツーエンドで暗号化されていない」「ユーザーデータを法執行機関に提供する」といった点を挙げています。



機能性：4

オープン性：1

セキュリティ：3

安全性：4

分散化：1

総合スコア：13



◆Signal





Signalについてタガート氏は「チャットだけを求めているならSignalは素晴らしいアプリ」と評しています。しかし、オンラインでコミュニティを構築するための多くの要素がSignalには存在していないとして、会話を整理するためのチャンネルやスレッドは存在せず、投稿をピン留めすることすらできず、検索機能も非常に制限されたものであると指摘しました。



機能性：2

オープン性：4

セキュリティ：5

安全性：2

分散化：1

総合スコア：14



◆Matrix





タガート氏はMatrixを使うべきコミュニティとして、「何よりも独立性を重視し、セキュリティとプライバシーを次に重視するコミュニティ」を挙げています。



機能性：3

オープン性：4

セキュリティ：3

安全性：1

分散化：4

総合スコア：15



◆Rocket.Chat





Rocket.Chatを使うべきコミュニティとして、タガート氏は「Slackのようなスムーズなエクスペリエンスを求めており、独立性のためにお金を払う意思のあるコミュニティ」を挙げました。Rocket.Chatのエクスペリエンスはまさに「Slackをセルフホストするようなもの」と説明しています。ただし、唯一の欠点として「とにかく料金が高すぎる点」をタガート氏は挙げました。



機能性：5

オープン性：3

セキュリティ：4

安全性：3

分散化：3

総合スコア：18



◆Zulip





Zulipについてタガート氏は「Zulipを少し使ってみましたが、まだどう評価すればいいのかよく分かりません。ある視点から見ると、フォーラムなのかチャットプラットフォームなのか分からず、アイデンティティが曖昧になっているように感じます。別の視点から見ると、この二重のアイデンティティこそが最大の強みです。必要な時はリアルタイムで、そうでない時は非同期でやり取りできます」と評しました。ただし、優れた機能は豊富なものの、管理費や利用料がかなり高額である点も指摘しています。



機能性：4

オープン性：4

セキュリティ：2

安全性：2

分散化：2

総合スコア：14



◆Mattermost





タガート氏はMattermostについて、「フォーチュン100企業および政府機関が利用すべきツール」「人間のコミュニケーションと機械の自動化を融合させた、高度に焦点を絞った統合ワークフロー」と評しており、価格設定も1ユーザー当たり10ドル(約1550円)からと、かなり高額であると指摘。



機能性：4

オープン性：2

セキュリティ：4

安全性：2

分散化：1

総合スコア：13



◆Discourse





Discourseの最適な用途について、タガート氏は「リアルタイムチャット以外のあらゆる用途」を挙げており、「私は正直言って、Discourseが大好きです」と語っています。他のDiscord代替アプリと大きく異なる点が、「Discourseは主にフォーラムであり、リアルタイムチャットアプリではない」という点です。即時のコミュニケーションを期待しているなら、Discourseは適していないかもしれませんが、フォーラムなのでカテゴリやトピック間の移動がとても簡単で、何かが起こった時に明確なシグナルを表示してくれる優れたUIになっていると称賛。そして検索も簡単だそうです。加えて、Discourseは100％オープンソースで、セルフホストも容易という点をタガート氏は称賛しました。



機能性：3

オープン性：5

セキュリティ：3

安全性：5

分散化：3

総合スコア：19

