2026年02月07日 20時00分 ネットサービス

TikTokのアルゴリズムや無限スクロールがデジタルサービス法違反の可能性ありと欧州委員会が指摘



EUの行政機関である欧州委員会が、TikTokに組み込まれているアルゴリズムや無限スクロール、自動再生といった機能は青少年の精神的・身体的健康に悪影響を及ぼすもので、デジタルサービス法(DSA)違反の可能性があるという暫定的判断を下しました。



Commission preliminarily finds TikTok's addictive design in breach of the Digital Services Act

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_312





TikTok could be forced to change app’s ‘addictive design’ by European Commission | TikTok | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2026/feb/06/tiktok-app-addictive-design-preliminary-ruling-european-commission



EU says TikTok’s algorithm, ‘addictive design’ likely illegal - UPI.com

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2026/02/06/europe-commission-tiktok-addictive-illegal/7491770392540/



今回の暫定調査結果は、欧州委員会が2024年2月から行っている「TikTokがDSAを順守しているか」についての調査結果の一部です。



「TikTokは子どもを危険にさらす」として欧州委員会が調査開始 - GIGAZINE





欧州委員会は調査の焦点として以下5点を挙げていました。



・アルゴリズムが原因でユーザーが過激な情報に触れてしまう「ウサギの穴現象」を防ぐ施策が十分でない可能性がある

・未成年ユーザーが不適切なコンテンツへアクセスすることを防ぐための年齢確認ツールが効果的に機能していない可能性がある

・未成年ユーザーのデフォルトプライバシー設定がDSAの求めるプライバシー保護義務に則していない可能性がある

・サービス上に掲載される広告について、検索可能なリポジトリを公開していない

・公開データへのアクセスが妨げられており、透明性が十分ではない可能性がある



暫定調査結果で、欧州委員会はTikTokが無限スクロールや自動再生、プッシュ通知、レコメンドシステムなど中毒性のある機能が未成年者や社会的弱者を含むユーザーの身体的・精神的健康にどのような害を及ぼす可能性があるか、適切に評価していなかったと指摘。





たとえば、常に新しいコンテンツの「ご褒美」をユーザーに与え続けることで「スクロールし続けたい」という衝動を煽り、ユーザーの脳を「自動操縦」状態に移行させることは、自制心を低下させる可能性があると述べています。



暫定結果をもってTikTokがただちに対応を求められることはありません。



TikTokは「暫定調査結果は、TikTokに関してまったく誤った根拠のない表現をしています」と内容を全面的に否定しており、結果に異議を唱える見込みです。

