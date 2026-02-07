2026年02月07日 19時00分 ゲーム

ゲーム・オブ・ザ・イヤー受賞の「Clair Obscur: Expedition 33」開発チームがフランスの芸術文化勲章シュヴァリエ章を授与される



The Game Awards 2025でゲーム・オブ・ザ・イヤー(GOTY)に輝いた「Clair Obscur: Expedition 33」の開発チームが、芸術と文化への多大な貢献が認められ、フランスで芸術文化勲章のシュヴァリエ(ナイト)章を授与されました。



「Clair Obscur: Expedition 33」の開発元であるSandfall Interactiveは、現地時間の2026年2月6日にLinkedInアカウントを更新し、芸術文化勲章を授与されたことを明かしました。



投稿では「冒険者からシュヴァリエ(騎士)へ！昨日、文化省で我々の『Clair Obscur: Expedition 33』の完成を祝う式典が行われました。これにより、Sandfall Interactiveのメンバーは芸術文化勲章を授与されました。この栄誉は我々にとって大変光栄で、この世界を形作ったチームと、この世界に命を吹き込んでくれた何百万人ものプレイヤーの皆さまに心から感謝申し上げます。私たちの旅が思い切って自分の作品を創りたいと願うすべての人々に、少しでもインスピレーションを与えられることを願っています」と記しています。



このコメントと一緒に、開発チーム全体での記念写真





授与された勲章





フランス芸術文化勲章のシュヴァリエ章は、イギリスのナイトの称号に似ていますが、叙任された男性に「サー」の敬称を付けることはありません。それでも、卓越した文化的意義を持つ創造に貢献した功績に対して授与される勲章であり、毎年世界中でわずか200人にのみ授与される名誉ある称号であるとゲームメディアのIGNは指摘しています。



ゲーム分野での功績がフランスの文化省から認められることは非常にまれで、今回のように開発元のゲームスタジオ全体が芸術文化勲章を授与された前例もほとんどありません。Sandfall Interactive以前にフランス人ゲームクリエイターがシュヴァリエの称号を授与されたのは2006年のことで、この時は「レイマン」や「ラビッツ」のデザイナーとして知られるミシェル・アンセル氏が、任天堂の宮本茂氏および「アローン・イン・ザ・ダーク」のクリエイターであるフレデリック・レイナル氏と共に、芸術文化勲章シュヴァリエ章を授与されました。また、ゼルダの伝説シリーズのプロデューサーとして知られる青沼英二氏も、2023年に芸術文化勲章を受賞しています。

