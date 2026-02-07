2026年02月07日 10時00分 レビュー

海外のコンセントに合わせてプラグを切り替えつつUSB機器もまとめて充電できる「Anker Nano トラベルアダプタ(5-in-1,20W)」レビュー



海外のコンセントの形状に合わせてプラグを切り替えられる変換プラグは海外への旅行や出張の定番アイテムですが、変換プラグ単体だと結局USB充電器も別で持って行く必要があって荷物が増えがち。「Anker Nano トラベルアダプタ(5-in-1,20W)」は変換プラグの機能に加えて、ACポートが1つとUSB-Aポートが2つ、USB-Cポートが2つ搭載された「変換プラグとUSB充電器の一体型」になっているため海外での充電や給電を1台にまとめられ便利です。



Anker Nano トラベルアダプタ (5-in-1, 20W) | トラベルアダプタの製品情報 | Anker Japan 公式オンラインストア

https://www.ankerjapan.com/products/a9215



これが「Anker Nano トラベルアダプタ(5-in-1,20W)」のパッケージ。





内容物は「Anker Nano トラベルアダプタ(5-in-1,20W)」本体と取扱説明書、保証書類です。





本体の見た目はこんな感じ。正面にはACポートとLEDインジケーター、Ankerのロゴがあります。





左側面にはUSB-Cポートが2つ配置されています。





右側面。USプラグとUKプラグを引き出すためのスライダーが付いています。





これが背面。200以上の国のプラグ形状に対応した3種類のプラグがコンパクトに収納されています。





底面はこんな感じでUSB-Aポートが2つ配置されています。下に見えている金属部分は折り畳まれたEUプラグの先端部分。





天面には何もありません。





縦横のサイズは約86mm×51mmで、iPhone 11と並べてみるとこんな感じ。





厚さは31mmです。





重さは実測で125グラムでした。





使い方は簡単。日本・アメリカ・中国・カナダなどに対応したAタイプのUSプラグは、本体右側面上部についている「US」と書かれたスライダーを押し込みながらスライドすると背面からニュッと出てきます。





イギリス・シンガポールなどに対応したGタイプのUKプラグも、「UK」と書かれたスライダーを押し込みながらスライドして引き出します。





あとは赤枠部分のアースピンを持ち上げればOK。





背面下部にあるEUプラグは、韓国・フランス・イタリア・スペインなどの国で使える「E／K／N／L／C／F／J」タイプに対応したプラグ。プラグの先端に指をかけて持ち上げればOKです。





なお、どれかひとつのプラグを引き出すと他のプラグにロックがかかって引き出せなくなる安全設計になっています。それぞれのプラグがどの地域に対応しているかをまとめると以下のような感じ。



使用するプラグ プラグ規格 地域 EUプラグ タイプE フランス ベルギー ポーランド タイプL イタリア チリ サンマリノ タイプF ドイツおよびヨーロッパの大部分 タイプK デンマーク グリーンランド タイプB3 タイ タイプJ スイス タイプN ブラジル 南アフリカ タイプC ヨーロッパ USプラグ タイプA アメリカ合衆国 カナダ メキシコ 日本 フィリピン 中国 UKプラグ タイプG イギリス アイルランド マレーシア シンガポール



「Anker Nano トラベルアダプタ(5-in-1,20W)」にはAC差し込み口が1つとUSB-Aポートが2つ、USB-Cポートが2つ付いているため最大5台を同時に給電・充電することが可能。ただし、複数ポートを使用した場合の合計出力は15WでノートPCやスマートフォン、タブレットなど高出力の機器は正常に充電できない可能性があるため、高出力の機器はUSBポートではなくACポートを利用することが推奨されています。





入力およびUSBポート出力の詳しい内訳は以下の通り。



◆入力

日本：100-125V～,50／60Hz,8A

イギリス／イタリア：230V～,50／60Hz,8A



◆出力

・単ポート利用時

USB-C1：5V＝3A／9V＝2.22A／12V＝1.67A(最大20W)

USB-C2：5V=3A(最大15W)

USB-A1／A2：5V＝2.4A(最大12W)

・2ポート／3ポート／4ポート利用時

合計最大15W



実際にAタイプのプラグを電源に接続してみると、本体正面下部のLEDインジケーターが淡く光りました。白色の点灯は正常に動作していることを示しています。





いろいろつなげてみるとこんな感じになりました。





ワイヤレスイヤホンとiPhone、Apple Watch、電動シェーバー程度であれば正常に充電できたので、海外旅行や海外出張で持っていく小型機器類を夜寝ている間に充電しておくような使い方であれば問題なさげ。なお、「Anker Nano トラベルアダプタ(5-in-1,20W)」に変圧機能は付いていないため、海外の電圧に対応していない機器を使用する場合に別途変圧器が必要な点は注意が必要です。



「Anker Nano トラベルアダプタ(5-in-1,20W)」はブラックとホワイトの2色が展開されており、公式サイトやAmazon.co.jpにて税込3990円で販売されています。



Amazon.co.jp: Anker Nano トラベルアダプタ (5-in-1, 20W) 海外旅行用 変換プラグ USB-Cポート USB-Aポート搭載【最大20W出力 / 温度管理システム / 5台同時充電 / 超コンパクト設計/海外旅行・出張】ブラック : 家電＆カメラ

