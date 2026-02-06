2026年02月06日 14時43分 AI

OpenAIがAI導入支援プラットフォーム「OpenAI Frontier」を発表、各企業のルールに合わせてAIワーカーを構築しツールを自動実行させる仕組み



仕事にAIを導入しようとしても「ワークフローの中でAIを活用した部分が多すぎて、ワークフロー全体が複雑になりすぎる」とか「AIの能力をワークフローの中で活用しきれない」といった問題が発生しがちです。そんな状況の打破に役立つ企業向けAI導入支援プラットフォーム「OpenAI Frontier」が2026年2月5日に登場しました。



OpenAI Frontier | Enterprise platform for AI agents | OpenAI

https://openai.com/business/frontier/



Introducing OpenAI Frontier | OpenAI

https://openai.com/index/introducing-openai-frontier/



業務にAIを使う際はChatGPTだけでなくAIブラウザのChatGPT Atlasやサードパーティ製エージェントなど多くのツールを組み合わせることが一般的です。OpenAI Frontierは各種ツールを包括管理できるように設計されており、指示に応じて「AIワーカー」が各種ツールを実行します。AIワーカーは「情報がどこに保存されているのか」「チケット発行ツールはどのように使うのか」「意思決定の流れはどうなっているのか」といった各企業特有の情報を学べるように設計されており、社内風土に合わせて作業を実行できます。





OpenAI Frontierの管理画面はこんな感じ。画面中央にはAIワーカーによって実行されているタスクが並んでいます。





新たなタスクは「新たなオフィスに引っ越すから机と椅子を40組購入するための見積もりを作成して。2026年3月1日までに配達される必要があります」といったように自然言語で指示可能。AIワーカーは指示に合わせて適切なツールを実行します。





タスクの実行中に指示を追加することもできます。





AIワーカーが実行中のツール一覧や実行数を1つの画面で管理することも可能です。





OpenAI FrontierはすでにUberやCiscoやHPといった一部の企業を対象に提供されており、数カ月かけて提供範囲が拡大される予定です。

