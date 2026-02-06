世界全体のがんの約40％は喫煙や飲酒など予防可能なものが原因だとWHOなどの研究で明らかに
がんは世界中で多くの人々を苦しめている病気ですが、世界保健機関(WHO)と国際がん研究機関(IARC)による世界規模の研究では、2022年に世界全体で発生したがん症例の約38％は予防可能だったという結果が示されました。
Global and regional cancer burden attributable to modifiable risk factors to inform prevention | Nature Medicine
https://www.nature.com/articles/s41591-026-04219-7
Four in ten cancer cases could be prevented globally
https://www.who.int/news/item/03-02-2026-four-in-ten-cancer-cases-could-be-prevented-globally
Most Preventable Cancers Are Linked to Just Two Lifestyle Habits : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/most-preventable-cancers-are-linked-to-just-two-lifestyle-habits
研究チームは185カ国で収集された36種類のがんデータを基に、がん発症に関連するさまざまな要因について分析を行いました。その結果、2022年には新たに約1870万件のがん症例が発生し、そのうち約37.8％に相当する推定710万件の症例については、30の修正可能なリスク要因に起因することが判明しました。
・関連記事
世界のがんによる死亡例のほぼ半分は喫煙や飲酒などの危険因子によるもの - GIGAZINE
「階段を上る」「家事をする」「バスの停留所まで歩く」など1日3～4分の日常的な運動でがんのリスクが減少する - GIGAZINE
たった10分間の運動で抗がん作用のある生物学的変化が引き起こされる可能性 - GIGAZINE
HPVワクチンが「子宮頸がん」予防にどれだけ効果的がわかるデータが公開される、「日本のメディア」名指し批判も - GIGAZINE
10代へのHPVワクチン接種により子宮頸がんリスクの高いウイルスへの感染率が激減して1％未満になった - GIGAZINE
HPVワクチンは未接種者のウイルス感染率も減少させて「集団免疫」を実現することが明らかに - GIGAZINE
1日1杯の牛乳を飲むと大腸がんリスクを軽減できる可能性があるという研究結果 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 無料メンバー, サイエンス, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article Research by WHO and other organizations ….