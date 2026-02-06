2026年02月06日 12時00分 サイエンス

世界全体のがんの約40％は喫煙や飲酒など予防可能なものが原因だとWHOなどの研究で明らかに



がんは世界中で多くの人々を苦しめている病気ですが、世界保健機関(WHO)と国際がん研究機関(IARC)による世界規模の研究では、2022年に世界全体で発生したがん症例の約38％は予防可能だったという結果が示されました。



Global and regional cancer burden attributable to modifiable risk factors to inform prevention | Nature Medicine

https://www.nature.com/articles/s41591-026-04219-7





Four in ten cancer cases could be prevented globally

https://www.who.int/news/item/03-02-2026-four-in-ten-cancer-cases-could-be-prevented-globally



Most Preventable Cancers Are Linked to Just Two Lifestyle Habits : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/most-preventable-cancers-are-linked-to-just-two-lifestyle-habits



研究チームは185カ国で収集された36種類のがんデータを基に、がん発症に関連するさまざまな要因について分析を行いました。その結果、2022年には新たに約1870万件のがん症例が発生し、そのうち約37.8％に相当する推定710万件の症例については、30の修正可能なリスク要因に起因することが判明しました。







