2026年02月05日 07時00分 ハードウェア

BTOでPCやワークステーションを作るメーカーが選ぶ2025年で最も故障しなかったCPU・GPU・マザーボードなどなど



BTOで自作PCやワークステーションを製造するPuget Systemsが、2025年の1年間におけるハードウェアの信頼性データを公開しました。この報告は、Puget Systemsが使用した各コンポーネントの組み立て時や顧客からのフィードバックに基づく故障率を分析したもので、特定のブランドやモデルが優れた安定性を示していることを明らかにしています。



Puget Systems Most Reliable Hardware of 2025 | Puget Systems

https://www.pugetsystems.com/labs/articles/puget-systems-most-reliable-hardware-of-2025/



CPU部門では、Intelのワークステーション向けモデルであるXeon W-2500およびW-3500シリーズが、2025年に故障を1件も記録せずトップに立ちました。前年に首位だったAMDのThreadripperシリーズを上回る結果となっています。コンシューマー向けデスクトップでは、IntelのCore Ultra 7 265Kが0.77％という低い故障率で個別モデルとして最も高い信頼性を示しました。一方で製品群全体で見ると、AMDのRyzen 9000シリーズが2.52％、Core Ultraシリーズは2.49％と差はほとんどなく、Puget Systemsは「統計的に優劣はつけにくい」と評価しました。





GPUについては、コンシューマー向けでNVIDIAのGeForce RTX 50シリーズ(Founders Edition)が0.25％という極めて低い故障率で首位となりました。これにASUS GeForce RTX 50シリーズ(0.40％)やPNY GeForce RTX 50シリーズ(0.45％)が続いています。





プロフェッショナル向けではNVIDIA RTX Ada GenerationとRTX PRO Blackwellがともに高い人気を維持しましたが、高消費電力モデルのRTX PRO 6000 Blackwell Workstation Editionのみが例外的に高い故障傾向を示したと報告されています。それ以外では、Blackwellカードでの故障は1件のみ、Ada Generation全体では各種モデルを合わせて計4件の故障にとどまったとのこと。販売台数で見ると2025年はAda GenerationがBlackwellの4倍以上の数を出荷していることから、統計的な実績ではAda Generationの方がわずかに優れていると評価されています。





マザーボードは部品点数が多く複雑なため、他のパーツより故障率が高くなりやすいものの、GigabyteのB860M AORUS ELITE WIFI6E ICEは100枚の販売に対して故障報告ゼロという結果を残しました。また、ASUSのTUF B850M-PLUS WIFIも2025年の販売分で故障が1件のみと、前年モデルに続き高い安定性を証明しています。





2025年末にメモリ市場は供給不足や大幅な価格高騰に見舞われましたが、年間の大部分では極めて安定した品質が維持されたとのこと。Puget Systemsが採用したメモリの95％以上はKingstonとMicronの2社製であり、メーカー全体の故障率はKingstonが0.19％、Micronが0.27％と、Kingstonが最も信頼性の高いメーカーとなりました。





Kingston製品の信頼性を詳細に見ると用途によって実績が分かれており、デスクトップ用のUDIMMが0.15％と最も低く、次いでワークステーションおよびサーバー用のRDIMMが0.20％、ノートPC用のSODIMMが0.55％という結果でした。個別の製品では、KingstonのValueRAM DDR5-5600 32GBが故障率0.09％という極めて優秀な数値を記録し、デスクトップ用UDIMMの中でも突出した安定性を示しています。一部のRDIMMモデルでも故障ゼロを記録したものがありましたが、取り扱う容量やモデルが多岐にわたり個々のサンプルサイズが小さいため、総合的な信頼性ではUDIMMが首位を獲得しました。



ストレージと電源ユニット(PSU)の部門でも、特定のモデルが際立った結果を出しています。ストレージではSamsungの870 QVO 8TB SATA SSDが2025年を通じて故障ゼロを記録し、KingstonのKC3000 M.2 SSD(0.22％)がこれに次ぐ安定性を見せました。電源ユニットでは、小型のCorsair SF1000 Platinumが200台以上の出荷で故障報告がなく、従来の主力であったSuper FlowerのLEADEXシリーズ(0.47％)とともに高い品質を維持しています。





結論としてPuget Systemsは、マザーボードのような複雑なコンポーネントは故障の可能性が広範にわたるものの、その多くは出荷前の厳格な社内テストで検出されており、エンドユーザーへの影響を最小限に抑えられていると分析しています。また、市場の供給状況に応じてCorsairなどの代替ブランドへ切り替えた際も、システムの品質や信頼性が損なわれなかったことは、適切な製品選定が安定したシステム運用の鍵であることを示していると主張しました。