2026年02月05日 14時00分 サイエンス

がんがニューロンを乗っ取って免疫系を抑制する信号を送っていることが研究で判明



肺がんなどの腫瘍が近くの感覚ニューロンを乗っ取ることで自身の成長を促進しようとすることが研究で明らかになりました。乗っ取られたニューロンは脳に信号を送り、腫瘍部位の免疫細胞の防御活動を抑制すると考えられています。



Tumour–brain crosstalk restrains cancer immunity via a sensory–sympathetic axis | Nature

https://www.nature.com/articles/s41586-025-10028-8





How tumours trick the brain into shutting down cancer-fighting cells

https://www.nature.com/articles/d41586-026-00338-w



従来の研究では、がん腫瘍周囲の免疫細胞と腫瘍細胞との直接的なやり取りは注目されていましたが、脳が腫瘍をどのように感知して免疫応答を調節するのか、また腫瘍と脳の神経を介したシグナル伝達が免疫応答にどのような影響を与えるかは十分に解明されていません。





ワシントン州シアトルにあるアレン免疫学研究所のがん免疫学者であるアンナ＝マリア・グロビッグ氏らの研究チームは、遺伝子改変マウスモデルを用いて、腫瘍が自然発生する状況を再現しました。その上で、腫瘍周囲の末梢(まっしょう)神経を可視化し、どの神経繊維が腫瘍に集まるかを解析しました。免疫細胞の量や活性を詳細に調べることで、神経が免疫応答に及ぼす影響を測定しています。



論文の共著者でエール大学の神経科学者であるルイ・チャン氏は、「ニューロンが脳に腫瘍の存在を伝え、マウスが腫瘍と闘うのを助ける」という効果を観察できると予想していたそうです。



実験の結果、ニューロンは腫瘍と戦うための免疫系を助けるどころか、免疫系のがん攻撃を阻害するという有害な影響を及ぼすことが判明しました。研究チームが特定したマウスの脳と肺腫瘍の間のシグナル伝達経路を腫瘍が乗っ取ることで、脳幹から腫瘍へと戻る別のニューロンが迷走神経を介してノルアドレナリンと呼ばれる神経伝達物質を送り、最終的にマウスの腫瘍を殺傷する免疫細胞を抑制することも分かりました。





実際に、研究者が遺伝子工学を用いて感覚ニューロンを不活性化したところ、腫瘍の増殖が50％以上も減少したことが報告されています。これは、ニューロンが腫瘍部位の免疫細胞の防御活動を抑制し、がん細胞の無制限な増殖を可能にしていたことを示しています。



研究では、腫瘍由来の情報が脳幹へ伝達されて脳がノルアドレナリンを放出することで腫瘍周辺の免疫細胞を刺激して抑制するという、「腫瘍→脳→腫瘍」のシグナル伝達回路を特定しました。グロビッグ氏は「腫瘍はシグナル伝達軸を乗っ取り、自らの目的のために利用しています」と説明しました。



がんが神経に作用することを示した研究は過去にも複数存在しています。ワシントン大学医学部神経学科のアダム・ ケペックス氏らが2025年4月に発表した論文では、末期がんの患者が人生の活動で無気力になりがちなことは、身体の衰えに対する避けられない心理的反応というだけではなく、身体に腫瘍が増殖すると複数の脳領域にわたる神経伝達が引き起こされ、最終的には脳のモチベーション中枢におけるドーパミンの放出が抑制されて意欲の低下につながることが示されました。



がんは身体機能を衰弱させるだけではなく脳を乗っ取って精神を衰弱させる可能性が示される - GIGAZINE





パリにあるフランス国立保健医療研究所のがん神経科学者であるクレア・マグノン氏は、がんの進行を神経が促進する可能性があることを示す分子生物学的研究を2013年に初めて発表しました。マグノン氏は今回の研究を受けて「私たちは、神経がどのように発達するのかの解明を試み始めたばかりです。神経と腫瘍の関連性を初めて証明した際には反発に直面しましたが、研究者たちがもはや懐疑的ではなくなったことを本当に嬉しく思います」と語っています。



ニューロンが免疫系を抑制していたという発見は、がん治療における新しい手法の開発につながることなどが期待されています。

