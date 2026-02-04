2026年02月04日 12時00分 サイエンス

夜型人間は心臓発作や脳卒中のリスクが高いことが判明



世の中には朝型の人もいれば夜型の人も存在し、自分の生活リズムと仕事や学校のスケジュールが合わずに苦労することもあります。合計32万人以上の被験者から収集したデータを分析した研究により、「夜型人間はそれ以外の人と比べて心臓発作や脳卒中のリスクが高い」という結果が明らかになりました。



Chronotype, Life’s Essential 8, and Risk of Cardiovascular Disease: A Prospective Cohort Study in UK Biobank | Journal of the American Heart Association

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.125.044189





Major Study Links Being a Night Owl to Higher Heart Attack And Stroke Risk : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/major-study-links-being-a-night-owl-to-higher-heart-attack-and-stroke-risk



24時間周期で変動する概日リズムは眠くなる時間や起きる時間を調整するだけでなく、臓器系の同期や心拍数、血圧、ストレスホルモン、代謝など体のさまざまな機能に影響を及ぼします。概日リズムは人それぞれ異なっており、これまでの研究では夜型の概日リズムを持つ人は健康上の問題を抱えやすく、高い喫煙率や運動不足といったリスク因子を抱えている割合も高いことが示されていました。



今回、アメリカのハーバード大学医学大学院で客員研究員を務めるシナ・キアネルシ氏らの研究チームは、イギリスで収集された巨大な健康データベースであるUKバイオバンクのデータを用いて、睡眠タイプ(クロノタイプ)と心血管疾患の発症リスクや因子について分析を行いました。



分析対象となったのは、心血管疾患の既往歴がない39～74歳の中高年32万2777人でした。自己申告に基づいて睡眠タイプを分類したところ、全体の8％が夕方や夜に心身ともに活発となる「夜型」、約4分の1が日中に最も生産性が高く就寝時間が早い「朝型」、残りがその中間に位置する「中間型」でした。



研究チームは、被験者らが心筋梗塞や脳卒中を発症するリスクに加え、アメリカ心臓学会が心臓の健康を改善するために気を付けるべきだと提言する「Life's Essential 8」についても調査しました。Life's Essential 8は「活発な身体活動」「喫煙を避けること」「十分な睡眠」「健康的な食事」「血圧」「コレステロール」「血糖値」「体重」という8つのリスク因子を基にスコアを算出し、スコアが高いほど心血管疾患の健康状態がいいことを表しています。







分析の結果、約14年にわたる追跡期間中に心血管疾患を発症するリスクは、夜型人間の方がその他の人々より16％高いことが判明。さらに夜型人間はLife's Essential 8のスコアも全体的に悪く、特に女性においてスコア悪化の傾向が強くなりました。



夜型人間の心血管疾患発症リスクが高い理由については、主に喫煙や睡眠不足、不健康な食生活といったものが主な原因とみられます。夜型人間は自然な就寝・起床時間が遅いものの、現代社会は一般に朝型・中間型人間に合わせたスケジュールとなっているため、概日リズムと生活リズムが一致しないことが多いそうです。



概日リズムと生活リズムの不一致は、睡眠時間だけでなくさまざまな領域に悪影響を及ぼします。たとえば、健康のためには栄養のある朝食を取ることも重要ですが、夜型人間にとってはまだ深夜の時間帯に朝食を取ることは難しい可能性があります。また、夜型人間が外出する時間帯にはすでに閉まっている飲食店も多く、健康的な食事をするのが難しい場合もあります。



自らも夜型の傾向があるというキアネルシ氏は、「夜型人間は健康に悪いことを運命付けられているわけではありません。問題は体内時計と生活リズムのずれにあります」とコメント。心臓の健康を守るための基本的なアドバイスの1つとして、禁煙することをオススメしました。



この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 無料メンバー限定記事は983本あり、さらに増えるよ！ 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する

