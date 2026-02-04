2026年02月04日 20時00分 メモ

1400年前の「くちばしに人間の頭を収めた巨大なフクロウの彫刻」が残る壮大な墓の遺跡がメキシコで見つかる

by INAH



現地時間の2026年1月23日、メキシコの国立人類学歴史研究所(INAH)が西暦600年頃に建設されたサポテカ文明の墓の遺跡を発見したと報告しました。遺跡は建造物がかなり良好な状態で保存されている上に、巨大なフクロウの彫刻なども残されており、サポテカ文明について知る貴重な手がかりになると期待されています。



El Gobierno de México anuncia el descubrimiento de una milenaria tumba zapoteca

https://www.inah.gob.mx/boletines/el-gobierno-de-mexico-anuncia-el-descubrimiento-de-una-milenaria-tumba-zapoteca





An Intact 1,400-Year-Old Zapotec Tomb Discovered in Oaxaca

https://www.labrujulaverde.com/en/2026/01/an-intact-1400-year-old-zapotec-tomb-discovered-in-oaxaca/



この墓はメキシコ南西部のオアハカ州サン・パブロ・ウイツォで見つかったもので、オハアカ州を中心に栄えたサポテカ文明の人々が西暦600年ごろに建設したものと考えられています。



墓は「控えの間」と「埋葬室」を組み合わせた形式で、壁の至るところが宗教・社会的な意図を持った彫刻や絵画で装飾されています。メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は、「保存状態と私たちにもたらす情報の質の高さから、メキシコにおける過去10年間で最も重要な考古学的発見だと言えます」とコメントしました。



以下の写真は、「控えの間」の入り口上部にあるフクロウの彫刻です。フクロウはサポテコ族の人々にとって「夜」と「死」の概念を体現する鳥だとのこと。



by INAH



フクロウのくちばしの中には化粧しっくいで覆われ、彩色された男性の頭部が収まっています。この男性はおそらく墓に埋葬された中心人物であると考えられており、現在行われている碑文解析によってこの男性が支配者だったのか、あるいは宗教者な血統だったのかが特定できると期待されています。



by INAH



「控えの間」の入り口は洗練された彫刻で飾られており、帯状のフリーズ(小壁)には正確な年代記と系譜に関する情報が記されているとのこと。また、側柱には精巧な頭飾りをかぶり手に工芸品を持った男女の像が彫られており、その姿勢と配置から男女は墓の守護者であると推測されています。



by INAH



「控えの間」と「埋葬室」の壁は年代からすると驚くほど良好に保存されており、供物を携えた人々の行列の姿が黄土色・白色・緑色・赤色といった鉱物の色で描かれているとのこと。しかし、壁画は植物の根や昆虫の侵入、地下の湿度や温度の急激な変化といった要因により劣化が進んでおり、INAHは写真測量法による記録や保存作業に取り組んでいます。



by INAH



メキシコのクラウディア・クリエル・デ・イカサ文化大臣は、「この発見は保存状態の良さや、建築物や壁画に残されたサポテカ文明の社会的組織や葬送儀式、世界観を明らかにする上で極めて重要です。これは古代メキシコの偉大さを示す強力な事例であり、現在は研究と保護が進められ、その成果が社会と共有されています」と述べました。

