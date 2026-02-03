AI搭載ペッパー君「Pepper+」をソフトバンクが発表
ソフトバンクロボティクスが人型ロボット「Pepper+(ペッパープラス)」を2026年2月2日に発表しました。Pepper+はAIエージェントを搭載しているほか、胸元のタブレットも刷新されています。
人型ロボット Pepper+（ペッパープラス） | ソフトバンクロボティクス株式会社
https://www.softbankrobotics.com/jp/product/pepper-plus/
Pepper世界初の量産型ヒューマノイドとしてギネス世界記録認定！ | ソフトバンクロボティクス株式会社
https://www.softbankrobotics.com/jp/news/press/20260202a/
Pepper+は「観光」「医療」「介護」など幅広い分野での活躍を視野に開発された人型ロボットです。
頭部には「頭部タッチセンサー」「マイク」「2Dカメラ」「3Dセンサー」を搭載。ほかにも「ジャイロセンサー」「手部タッチセンサー」「赤外線センサー」「レーザーセンサー」「ソナーセンサー」「バンパーセンサー」も搭載しています。
AIエージェントを搭載し、タブレットも新型にアップグレードされています。AIを用いた機能の一例として、カメラで人物を認識して服装や会話内容に応じて商品を提案する「AI接客エージェント」が先行リリースされています。AI接客エージェントではプロの実演販売師のコミュニケーション術をAIで再現することに成功しているとのこと。
ほかにも、顔認証とスマートキーを組み合わせた「オフィス向け入退出管理ソリューション」や、インタラクティブなクイズ体験を提供する「Pepperゲームセンター」、会話内容にあわせて歌とダンスを披露する「あなたの話deミュージカル」、背景とセリフを組み合わせてポスター画像を生成する「即興カメラマン」などのロボアプリも展開されます。
レンタル料金は年間契約のAI活用プランが月額7万9800円で、1カ月契約の短期利用プランが15万円です。
なお、Pepper+のお披露目に合わせて、2014年に誕生した初代Pepperが世界初の量産型ヒューマノイドロボットとしてギネス世界記録に認定されたことも発表されています。
世界初の量産型ヒューマノイドロボットとして認定されました！ - YouTube
